Policías que arrestaron a manifestantes el Primero de mayo no aparecen

No aparecen los policías que arrestaron a varios de los manifestantes durante las protestas del Primero de mayo en la Milla de Oro, así lo confirmó a Metro el abogado Alvin Cuoto, quien pertenece al Comité Acción Legal, grupo de letrados que representa a 11 de los detenidos.

“A mi me consta que a tres de nuestros clientes, quienes estaban en el Cuartel de Manuel A. Pérez, los pusieron bajo la supervisión de un guardia y los seguían pasando de persona a persona; al final no se sabía quién los arrestó”, relató Cuoto.

Al grupo de abogados les consta, añadió, que la misma situación ocurre con los detenidos que la Policía llevó al Cuartel de Bayamón, aunque por el momento no puedan enunciar un número específico.

“Si no hay agente, no hay prueba y no se sabe cuál es el delito para procesar a la persona. Ese problema que salió a relucir me parece que es el problema que está sucediendo en la mayoría de los casos”, destacó el abogado.

Por esta razón, para la también abogada y miembro del mismo comité, Norma Cartagena, el proceso en contra de los manifestantes se ha convertido “en una expedición de pesca”, pues el Estado no cuenta con la prueba suficiente para radicar cargos.

“Los casos que nosotros vimos el día 2 de mayo en la madrugada fueron causa probable para arresto con una prueba mínima y contradictoria”, sentenció Cartagena. Para ella “hay una clara fabricación de casos en menoscabo a la libertad de expresión”.

Como ejemplo utilizó a uno de sus representados, Jorge Santana, a quien se le encontró causa para arresto el pasado 2 de mayo por presuntamente –durante las manifestaciones- intimidar a un agente del orden público, poseer un arma blanca, incitación a motín y por tener una cantidad de marihuana mayor de la permitida.

Jorge Santana aparece en todos los vídeos […] simplemente levantando las manos. En los vídeos que están por las redes se ve que él no hizo nada y así mismo la gente lo grita”, agregó.

La abogada también alegó que las autoridades están dificultando el trabajo de los representantes legales de las personas arrestadas intencionalmente. Destacó que les han hecho esperar largo tiempo en varias oficinas tratando de “cansar” a los abogados.

“Ayer fui a fiscalía, allí cuando nosotros nos presentamos lo único que nos preguntaron fue la dirección de nuestra oficina. Tras muchas horas de espera no nos dijeron qué cargos se iban a radicar [a otro cliente], aún estamos esperando”, sostuvo Cartagena.

De la misma forma, la abogada que representa a dos detenidos junto a su colega Javier Santiago, contó a Metro que ayer las autoridades llevaron a cabo una rueda de confrontación con fotografías para reunir pruebas en contra de los manifestantes. Se espera que el día de hoy hayan más acusaciones a consecuencia de este hecho.

El pasado Primero de mayo, durante una marcha convocada por líderes sindicales y estudiantiles, encapuchados causaron destrozos en varios edificios de la concurrida avenida bancaria. Otros manifestantes decidieron impedir el tránsito en varias vías de rodaje aledañas.

Hasta el momento la Policía ha detenido a 18 personas por lo ocurrido.