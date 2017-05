Junta de Gobierno hará ajustes en UPR para mitigar recorte de $149 M.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) “trabaja en los ajustes en gastos” debido a que la asignación en el presupuesto del Gobierno con cargo a Fondo General para la universidad tendrá un recorte de $149 millones para el próximo año.

El presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez Díaz, expresó que se debe aprobar un presupuesto para el año fiscal 2017-2018 que permita el funcionamiento del sistema universitario, a pesar de que no se presentó un plan fiscal.

Ese presupuesto tendrá que reconocer el recorte de $149 millones en los fondos que la UPR recibe del gobierno.

Pérez Díaz también destacó que hasta el momento la UPR no es una de las entidades incluidas en el proceso del Título III de la Ley Promesa, en el que se reestructurará la deuda del gobierno de Puerto Rico. La UPR cumple con las directrices de ley y las órdenes ejecutivas que prohíben emitir pagos a los acreedores, pero se ha preparado y los fondos están reservados para pagar sus deudas. Eso no debe afectar el presupuesto que se está elaborando, haciendo los ajustes necesarios. La no aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la UPR de un plan fiscal a 10 años, según le fue requerido que requerían el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el pasado 30 de abril, tampoco impiden la tarea de confeccionar el presupuesto.

“No hemos recibido copia del presupuesto general que el Gobernador (Ricardo Rosselló) entregó el domingo a la JSF, pero sí sabemos que en la UPR recibiremos $149 millones menos del gobierno”, comentó Pérez Díaz.

Así en lugar de los $834 millones anuales que recibía la UPR del gobierno y se habían mantenido congelados en los últimos tres años, para el 2017-2018 esta partida se reducirá a $685 millones. El presupuesto total de la UPR asciende en la actualidad a $1,408 millones, incluyendo otras partidas en fondos federales, ingreso por matrícula, asignaciones legislativas, fondos de ingresos de Ley de Juegos de Azar, entre otras. Con el anterior plan fiscal a 10 años que no tuvo los votos para ser aprobados por la Junta de Gobierno el pasado viernes, se contemplaban nuevas partidas de ingresos que compensaran la pérdida de ingresos por parte del gobierno.

Pérez Díaz planteó que el trabajo de ajustes al presupuesto ya había sido adelantado por parte del equipo financiero de la presidenta de la UPR y el Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno. En los escenarios evaluados para el plan a 10 años se contempló un ajuste de $150 millones para el primer año. Aunque se continúa evaluando medidas de ajuste, los que ya se examinaron se considerarán ante la reducción de los $149 millones que ahora es la cifra real para el próximo año fiscal. Hay confianza de que las demás asignaciones especiales de fondos del gobierno para la UPR no recibirían recortes.