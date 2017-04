Lúgaro recoge velas con los populares

La excandidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro se disculpó hoy con los populares por haberles llamados “caracoles… animales que se esconden y se arrastran”.

“Me reitero en que mi comparación fue directamente a las políticas institucionales del Partido, y si ofendí a algún popular pido mis disculpas, yo quiero dejar eso bien claro, porque yo respeto mucho. Yo fui honrada con el voto de muchos populares que creen en la institución del Partido Popular y demás está decir que jamás sería mi intención ofenderlos de modo alguno”, expresó Lúgaro durante una entrevista con uno de los asambleístas municipales del PPD, Jimmy Zorrilla en su programa radial en La Mega.

Asimismo reiteró su invitación al espacio radial al presidente del PPD, Héctor Ferré, quien ya se había expresado de que no irá al mismo.

“Claro que no voy a ir. Si a ti te insultan y después te invitan a su casa, ¿tú vas a ir? Lo peor es que me comunico con su productor —que es mi amigo— y le digo que es imposible que vaya al programa de ella cuando me insultan y después te piden que vayas… Y hoy, buscando pauta, la licenciada Lúgaro, utiliza el mecanismo de las redes para caerme encima. Licenciada, yo no voy a hacerle pauta a su programa, trabaje con lo que pueda ahí. A otro usted le dará instrucciones, pero al Presidente del Partido Popular no le da instrucciones”, sostuvo Ferrer el pasado lunes en el programa de Lo Sé Todo.

Hace unos días, la licenciada publicó en las redes sociales un mensaje que le cayó mal a muchos populares, ya que interpretaron que la abogada les dijo animales. “Caracoles… animales que se esconden y se arrastran. Con excepción de Caja de Muertos, el PPD no pudo escoger un lugar más representativo”.

Caracoles… animales que se esconden y se arrastran. Con excepción de Caja de Muertos, el PPD no pudo escoger un lugar más representativo. — Alexandra Lúgaro (@AlexandraLugaro) April 23, 2017

