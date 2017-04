¿Qué hacer si el código de tu universidad no aparece en la FAFSA?

En el periodo de una semana, cinco recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han perdido su elegibilidad para recibir ayudas federales bajo Título IV, como lo son la beca Pell, préstamos estudiantiles y los fondos para el programa de estudio y trabajo.

Hasta el momento, las unidades de la UPR que han perdido esa elegibilidad son el Recinto de Río Piedras, Ponce, Humacao, Bayamón y Cayey. Sin embargo, es importante aclarar que el hecho de que el código de una universidad ya no aparezca en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), no significa que el estudiante ya matriculado o de nuevo ingreso no pueda solicitar dicha ayuda económica federal.

“La Beca Pell contenida en FAFSA es una solicitud que se llena por necesidad económica y es aprobada al estudiante, no a la institución”, apuntó Yamira Flores, directora de Programas de la Fundación Kinesis.

La Fundación Kinesis brinda apoyo a estudiantes de Puerto Rico para que tengan la oportunidad de continuar con los estudios postsecundarios para desarrollarse plenamente. Como parte de ese apoyo, la Fundación acompaña a los estudiantes en los procesos de solicitud de becas y ayudas económicas.

Flores explicó que cuando un estudiante completa la solicitud de FAFSA, el solicitante puede incluir los códigos de hasta diez instituciones de educación superior acreditadas. Los resultados de la solicitud llegarán a esas diez instituciones, independientemente de si el estudiante fue aceptado en esa universidad e independientemente de si el estudiante solicitó admisión a la institución.

Los resultados de la solicitud de la FAFSA, además, son notificados al solicitante a través de correo electrónico o correo ordinario.

“Nosotros le llamamos a FAFSA la maletita, que él carga donde quiera que él va”, indicó Flores. “Este tipo de situación en el país no puede hacer que el estudiante detenga su proceso, tiene que continuar y solicitar”, exhortó.

Hasta un año para utilizar la ayuda económica

Una vez aprobada la ayuda económica federal, el estudiante tiene hasta un año académico completo para utilizar esa ayuda.

Los distintos movimientos estudiantiles se mantienen en huelga con los portones cerrados en siete de los once recintos de la UPR, en protesta contra las propuestas de recortes de hasta $512 millones a la Universidad y también exigen una auditoría de la deuda pública.

La Administración Central de la UPR confirmó a Metro que ninguno de los once recintos se encuentra bajo probatoria del Título IV de ayudas económicas federales para los estudiantes.

La pérdida de elegibilidad de los cinco campus mencionados, se debe al cese de clases como parte de la huelga. Sin embargo, una vez los recintos retomen su calendario académico y operaciones, los códigos de dichas instituciones deberían aparecer nuevamente en la FAFSA.

A modo de ejemplo, Flores explicó que un estudiante no podría utilizar la beca Pell, por ejemplo, en la UPR, Recinto de Río Piedras, porque el código no aparece en la solicitud de FAFSA y la institución se mantiene cerrada. Sin embargo, una vez el campus retome su calendario académico, el código de la institución debería aparecer en la FAFSA nuevamente y el estudiante sólo tendría que accesar a la solicitud y editarla.

“Lo importante es que se complete la solicitud, que es editable, se puede agregar y se puede quitar. Siempre y cuando la institución esté activa, el estudiante puede utilizar esa ayuda, siempre que esté acreditada y activa”, apuntó.

Si usted tiene alguna duda adicional respecto a cómo completar la FAFSA o el proceso subsiguiente, puede contactar a los expertos de la Fundación Kinesis escribiendo un correo electrónico a info@kinesispr.org o llamando al 787-772-8269.