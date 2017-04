Seguidores de Bernie Sanders lanzarán movimiento en la Isla

Seguidores puertorriqueños del senador Bernie Sanders, que respaldaron en la Isla su campaña por la presidencia de Estados Unidos, lanzarán mañana el capítulo de Puerto Rico de Our Revolution.

La licenciada Laura Mía González Bonilla anunció que Our Revolution Puerto Rico (Nuestra Revolución Puerto Rico), movimiento de base que surgió como resultado de la campaña presidencial de Sanders, ha tenido continuidad, por lo que mañana, desde las 3:00 de la tarde, realizarán actividades en San Juan, Ponce, Guayama y Humacao.

Además, simultáneamente, se unirán a las transmisiones que se harán desde Washington D.C.

“Vamos a celebrar los logros y a evaluar el trabajo de Our Revolution desde las primarias demócratas y delinear los pasos futuros en Puerto Rico. Esta revolución política está apenas comenzando y estamos en el frente de la lucha por nuestras comunidades”, afirmó Maruxa Cárdenas Surillo, presidenta de Our Revolution Puerto Rico.

Agregó que se trata de un movimiento masivo de base que está transformando la política estadounidense, lo que aspiran a replicar en Puerto Rico con la colaboración de influyentes figuras de la política de Estados Unidos.

Como parte del lanzamiento de Our Revolution Puerto Rico, diversos grupos y simpatizantes de la agenda progresista promovida por Sanders durante su campaña presidencial, se reunirán y trazarán su plan de trabajo para la Isla.

“Para los integrantes de Our Revolution Puerto Rico es tiempo de volver a la carga; la revolución política y social apenas comienza, pues crearán un frente unido que sirva para impulsar una agenda progresista para el país”, anotó Cárdenas Surillo.

Explicó que el movimiento tiene como temas prioritarios la ley Promesa, un sistema de salud viable y accesible, la educación como un derecho, los retos en la protección del ambiente y la lucha por los derechos económicos y sociales.

Durante la transmisión en vivo de Our Revolution desde Washington estarán como invitados especiales la exsenadora estatal de Ohio Nina Turner; el expresidente de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Ben Jealous; la exasambleísta estatal de Nevada Lucy Flores; el representante del estado de Massachusetts Mike Connolly y el presidente de la junta de Our Revolution, Larry Cohen.