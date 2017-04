Mall of San Juan refuerza su programa de reciclaje

Mall of San Juan anunció hoy que reforzará sus programas de reciclaje como parte de su compromiso con el desarrollo de un entorno amigable con el planeta Tierra.

“Ayudar a conservar nuestro medio ambiente y así mejorar nuestra calidad de vida es parte del compromiso que The Mall of San Juan tiene con la comunidad. Los esfuerzos que realizamos son una inversión de futuro para conservar el planeta y un legado para las futuras generaciones”, afirmó José Ayala Bonilla, gerente general del centro comercial.

El ejecutivo extendió una invitación a otros entes ligados a la empresa para que se unan a ellos en este esfuerzo para conservar el ambiente.

“Continuaremos reforzando los programas de reciclaje y esperamos que tanto nuestros clientes, inquilinos, vecinos y otras empresas se unan a nuestros esfuerzos por un mejor Puerto Rico y un mejor planeta”, señaló Ayala Bonilla.

Mall of San Juan cuenta con un programa de reciclaje que fue aprobado por la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), por lo que todo el material reciclable recogido en The Mall of San Juan es transportado para ser procesado.

Actualmente el centro comercial recicla hasta un 30% de sus desperdicios sólidos.

De igual forma, el 90% de los productos de limpieza utilizados en el centro comercial son ecoamigables. Además, en cumplimiento con la Ley 247 de 2015, el 99% de sus tiendas no utiliza bolsas plásticas.

Entre sus nuevos esfuerzos, el centro comercial comenzará a utilizar nuevas bolsas de basura biodegradables con un ciclo significativamente más corto. Esta nueva tecnología representa un gran impacto en la degradación de los desperdicios sólidos y en beneficio del ambiente.