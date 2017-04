Guerra tiutera entre Tata Charbonier y activistas

Al parecer a la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, le importa poco que un grupo de ciudadanos fuera roseado con gas pimienta por la Policía en medio de unas manifestaciones a las afueras del Capitolio.

Y es que, mientras aún deben quedar el efecto del gas en algunos de los manifestado, la legisladora escribió en su red social Twitter una serie de mensajes en los que apunta que dormirá tranquila y se cuestiona la veracidad de los argumentos de los manifestantes.

@arpa_eolica No sé quiénes son los doce que no dejaron entrar. Si esos participaron en los daños de anoche pues esos no les permitieron.

— MILAGROS CHARBONIER (@TATACHARBONIER) April 18, 2017