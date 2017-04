Consternado Bhatia por guardia con AK-47 en el Capitolio

La imagen de una guardia de seguridad privada caminando en las inmediaciones del Capitolio con un arma larga se viralizó en las redes sociales. De inmediato, el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia reaccionó y dijo estar consternado.

Para Bhatia se trata de un mecanismo de intimidación en momentos en que el Capitolio permanece cerrado para el pueblo mientras la Cámara de Representante sesiona. A las afueras, un grupo de manifestantes en contra de la derogación de la Comisión para la Auditoría de la Deuda pide acceso.

“Eso (tener un arma larga en las inmediaciones del Capitolio) es inaceptable, ilegal, represivo e innecesario y se da en momentos en que en las afuera del Capitolio cientos de puertorriqueños levantan su reclamo ciudadano legítimo en contra de derogar la Comisión de Auditoría de Puerto Rico. No me sorprende que hayan regresado esos estilos característicos cuando gobierna el Partido Nuevo Progresista en el Senado. Mi llamado es a que luchemos por un Capitolio abierto donde todos se puedan expresar pacíficamente, sin amenazas, sin miedo y libremente. Esto incluye el respeto que deben demostrar los manifestantes a la Policía. He dado instrucciones a los abogados de nuestra delegación en el Senado a que investiguen los hechos y radiquen las querellas que procedan a la brevedad posible. De igual forma, hoy me comunicaré con representantes del American Civil Liberties Union (ACLU) para que supervisen futuras expresiones públicas en Puerto Rico”, expresó el senador popular.

Durante la presidencia de Bhatia hubo manifestaciones hasta en el mismo hemiciclo cuando maestros protestaban por diversas medidas.