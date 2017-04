​"Míreme cuando estoy hablando": delegado de Rusia golpea durante Consejo de la ONU

Vladimir Safronkov, Representante Permanente Adjunto de Rusia ante la ONU (Rusia): “Pero la declaración del representante de Gran Bretaña, Sr. Rycroft, demostró que lo único en lo que está pensando es complicar sus esfuerzos al Sr. [Staffan] de Mistura , Para impedir que se desarrolle el proceso político, para poner en el Consejo de Seguridad una actitud de confrontación, y la esencia es que todos en la ONU lo saben muy bien, es que tienes miedo, has estado perdiendo el sueño por el hecho de que podríamos Colaborar con los Estados Unidos, cooperar con los Estados Unidos, eso es lo que temes, hacer todo lo posible para asegurar que este tipo de cooperación se vea socavado, y es precisamente por eso – mírame cuando hablo, no mires ¿Por qué estás mirando a otro lado? Es precisamente por eso que, hasta la fecha, no dijiste nada sobre el proceso político, ni siquiera escuchaste a propósito el informe de De Mistura, haces demandas insultantes del garante de Astana Proceso bien ¿Qué has hecho para un alto el fuego, para avanzar el alto el fuego?”. Video: Ruptly.