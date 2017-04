Buscan eliminar uso fraudulento de celulares en las cárceles

La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres López, y el secretario de Corrección, Erik Rolón Suárez, firmaron un acuerdo, cuyo objetivo es atajar el uso ilegal de celulares en las instituciones bajo la administración de la agencia.

“Con este acuerdo facilitamos la colaboración entre la Junta Reglamentadora y el Departamento de Corrección para identificar herramientas tecnológicas que redunden en el mejoramiento de servicios y eficiencias fiscales. Particularmente importante son los esfuerzos por evitar el uso ilegal de celulares y la seguridad pública en las instituciones penales”, dijo Torres López.

Rolón Suárez explicó que “con este acuerdo logramos crear esfuerzos efectivos donde se pueda eliminar el uso fraudulento de unidades de comunicación personal para cometer delitos”.

La presidenta de la JRT detalló que “la tecnología de managed acces o tecnologías similares aportan a llegar a esa meta. Serviremos de asesores técnicos para la adquisición de cualquier equipo que logre este objetivo”.

La Ley 15 de 18 de febrero de 2011 fue aprobada para establecer como política pública, el evitar las comunicaciones no autorizadas entre las personas ingresadas en instituciones penales o juveniles y el exterior, a los fines de impedir la continuidad de la actividad delictiva y el uso irrestricto de sistemas de comunicaciones, incluyendo el teléfono celular.

El estatuto dispone que toda persona ingresada a una institución penal o juvenil deberá usar los sistemas de comunicaciones que provea la institución y que se le dará previa notificación a su ingreso, que los mismos podrían estar sujetos a una monitoría, y que para usarlos deberá consentir a ella.

“En diciembre de 2010, la National Telecommunications and Information Administration, con la colaboración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, siglas en inglés) y otras entidades con interés en el tema, en cumplimiento con una encomienda del Congreso, rindieron un informe titulado Contraband Cell Phone Report sobre los equipos o tecnologías, a través de las cuales sería viable atender la problemática existente en las cárceles, tomando en consideración los distintos niveles de impacto en el uso ilícito de los celulares”, explicó la presidenta de la JRT.

Según el informe más reciente, la alternativa más viable es el acceso administrado de las comunicaciones o el “managed access”.

El reporte fue emitido el 23 de marzo de 2017, con una orden de la FCC sobre este tema: In the Matter of Promoting Technological Solutions to Combat Contraband Wireless Device Use in Correctional Facilities, GN Docket No. 13-111, Federal Communications Commission’s Report And Order And Further Notice Of Proposed Rulemaking, adopted on March 23, 2017 and released on March 24, 2017