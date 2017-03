Hora cero para Puerto Rico: Junta certificará plan fiscal de 10 años

Hoy se llevará a cabo la quinta reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), en la que se espera se certifique el plan fiscal de Puerto Rico para los próximos 10 años.

Tras un pulseo del Gobierno y la JCF, el gobernador Ricardo Rosselló entregó el sábado en la noche enmiendas a su plan fiscal, tras la exigencia del ente federal al expresar en una carta que el documento de su administración no cumplía con los parámetros establecidos.

“Las proyecciones de recaudo fueron discutidas con el compromiso de identificar $262 millones adicionales, según lo solicitado por la JSF”, indicó La Fortaleza en una comunicación escrita. Sin embargo, en la misiva no detallaron cuáles eran las enmiendas.

No obstante, el representante y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera, detalló en sus redes sociales que las medidas adicionales son un aumento en el impuesto del tabaco con el propósito de allegar $161 millones y la reducción progresiva del bono de Navidad a los altos ejecutivos del Gobierno para ahorrar entre $10 y $20 millones.

De igual forma, Rivera expuso que se pedirá a los empleados que utilicen sus días de vacaciones y que al no hacer liquidaciones esperan ahorrar $35 millones. Otra propuesta mencionada es que el exceso de recaudos del CRIM se pasará al fondo general. Rivera manifestó que estiman que esa cantidad ascienda a $78 millones.

Además de la certificación del plan fiscal, la agenda de la JCF incluye la presentación de un análisis independiente de los estados auditados del 2014 del Gobierno de Puerto Rico y la base del plan fiscal, presentación del plan y medidas de liquidez.

Asegura Rosselló se entregó a la Junta y a los bonistas

Sobre el ajuste que el gobernador le realizó a su plan fiscal, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, opinó que el primer mandatario traicionó a los puertorriqueños para favorecer a los bonistas y complacer a la Junta de Control Fiscal.

“Ajustó el plan fiscal a favor de la Junta y en contra del pueblo, los estudiantes, los pensionados, los contribuyentes, los empleados públicos y los municipios, entre otros.

Los cambios que hizo el gobernador a su plan demuestran que su verdadera intención es complacer a los bonistas, afectando al pueblo. Hoy confirmamos cómo Rosselló, en lugar de mantenerse firme en propuestas que no afectaran a los más vulnerables, prefirió enmendar su plan y atender favorablemente los intereses de la Junta”, aseguró Ferrer.

Además, el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, exigió “transparencia en los procesos y determinaciones a la Junta de Control Fiscal ante la atropellada discusión de alternativas para atajar la crisis fiscal”.

Piquete en pie

Un total de 10 organizaciones convocaron a una manifestación frente al edificio Alexander Hamilton en la Ciudad de Nueva York, lugar en el que la Junta de Control Fiscal realizará hoy su quinta reunión.

Según una comunicación escrita, el grupo expone que se manifestará en el mencionado edificio a partir de las 7:30 a. m. La reunión de la JCF está pautada para las 9:00 a. m. Las organizaciones participantes son A Call to Action on Puerto Rico, Comité Boricua en la Diáspora (ComBo), Jornada Se Acabaron Las Promesas, Frente Socialista Comité de N. Y., Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Partido Nacionalista Junta de Nueva York, Partido Revolucionario de los Trabajadores(as) y Pro Libertad Freedom Campaign.

