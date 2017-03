Amenazan e intimidan a feministas que protestaron en Guaynabo

La Colectiva Feminista en Construcción (CFC) recibió en los pasados días amenazas de muerte, insultos e intimidaciones por personas haciendo referencia a la protesta que llevaron a cabo en Guaynabo, pidiendo la renuncia de su alcalde, Héctor O’Neill.

En unos mensajes publicados en su página de Facebook se ve claramente a un usuario llamado Jey Fonseca que les avisa que si vuelven a protestar “ya verán lo que pasará”. No obstante, debido a su redacción los mensajes no se entendían si no se observan detenidamente.

En esos mimos mensajes, hay otro que lee “en guerra avisada no muere gente”.

Asimismo, en otra publicación la misma persona de apellido Fonseca les insultó con el adjetivo “pu***”.

“El caserío de al lado de la alcaldía estamos esperando que vuelva otra a jo*** para acá abajo, que los vamos a jo*** a todas chorro de pu***”, amenazó Fonseca.

Ante esto, la CFC contestó que “ya estamos recibiendo amenazas por parte de macharranes en defensa de O’Neill. No les tenemos miedo, se hará justicia. Juntas somos más. #ONeillMacharrán“.

Vea los comentarios; el segundo aparece en foto en los comentarios.