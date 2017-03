Afirman que leche Anchor no se mercadea en Puerto Rico

La distribuidora de alimentos, Caribbean Produce Exchange, aseguró el sábado que en Puerto Rico actualmente no se está distribuyendo la leche UHT marca Anchor, por lo que los consumidores no pueden acatar la reciente directriz emitida por el Departamento de Salud.

“La leche Anchor en su versión UHT, no ha estado ni está disponible en el mercado local, y no se proyecta que tenga presencia en Puerto Rico próximamente”, destacó el vicepresidente ejecutivo de Caribbean Produce Exchange, Ángel Santiago, mediante declaraciones escritas.

“Al no haber producto UHT de esta marca, no hay manera de devolverlo. Es importante clarificar este mensaje erróneo, ya que pudiera confundir a los consumidores”, añadió Santiago.

De acuerdo a Caribbean Produce Exchange, la marca comercial Anchor, pertenece a la empresa neozelandesa Fonterra, e hizo su entrada al mercado local en el 2017. Su gama de productos incluye cremas producidas en los Estados Unidos y otros productos lácteos de muy alta calidad. Destacaron que todos los productos cuentan con los permisos de rigor otorgados por el Departamento de Salud de Puerto Rico, y la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), entre otras.

La postura de Caribbean Produce Exchange surgió luego de que el viernes el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, planteó que la leche UHT de Anchor no tenía las inspecciones y certificaciones que ordena la FDA. Ante esto, la agencia había alertado a los consumidores para que no la consumieran y a que devolvieran el producto a los establecimientos en donde lo habían comprado. De otro lado, se les requería que le notificaran a la agencia el lugar donde la adquirieron, porque no podía ser mercadeada en el país.