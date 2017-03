Procuradora de la Mujer rechaza expresiones del Obispo de Arecibo

La procuradora de la Mujer Ileana Aymat rechazó el viernes, las alegaciones del Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, quien le manifestó al gobernador, su preocupación por el supuesto intento por parte de la Procuraduría de la Mujer de imponer la perspectiva de género en las escuelas privadas.

“El documento del que habla el Obispo de Arecibo no es uno oficial. En algún momento fue un documento circulado incorrectamente. De hecho, nunca entró en vigor y no entrará en vigor en cumplimiento con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló y el Plan para Puerto Rico.

No existen discrepancias entre la política pública del Gobernador y la Oficina de la Procuradora de la Mujer en este tema que fue atendido en el Departamento de Educación. Tengo un profundo respeto por el Obispo de Arecibo, con quien me estaré comunicando en el día de hoy, y me uno a su petición de que nos unamos como pueblo a pedir por quienes lideran nuestra Isla en tiempos tan difíciles. Esta Oficina nunca hará algo que contravenga la norma constitucional que protege la libertad de culto”, dijo la procuradora de la Mujer en declaraciones escritas.

“Como el responsable de velar por la catolicidad de los 13 colegios católicos que se ubican en los 16 municipios que compone la Diócesis de Arecibo, me preocupa en gran manera el Acuerdo Colaborativo Numero 2017-000066, sometido por la designada Procuradora de las Mujeres, ante el Presidente del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, según ha trascendido en las redes sociales. En el mismo, la designada Procuradora propuso imponer a las escuelas privadas de Puerto Rico la ideología de la Perspectiva de Género. Cabe destacar que esto constituye una clara violación a la libertad religiosa de nuestras instituciones, al intentar imponer una ideología que va directamente en contra de la fe y de las enseñanzas de la Doctrina de la Iglesia Católica sobre la que se fundamentan nuestras escuelas y universidades católicas”, dijo en declaraciones escritas el Obispo al evocar una cita del Papa Francisco en la última encíclica titulada Amoris Laetitia.

Sostuvo que, dada la apertura gubernamental a la derogación de la circular, Monseñor Fernández Torres se mostró confiado en que el gobernador atenderá el asunto con la seriedad y prontitud que se merece.