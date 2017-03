SPU tilda de nefasta recomendación de la Junta sobre reducción de jornada laboral

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95, representante sindical de sobre 13,000 empleados públicos catalogó hoy de irresponsable y nefasta para Puerto Rico la nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal de recortar hasta por cuatro días la jornada laboral a los empleados públicos.

“Una vez más vemos como la Junta de Control Fiscal no tiene ideas de cómo trabajar con la crisis de Puerto Rico de una forma equitativa, justa para el pueblo de Puerto Rico y no pensando en los buitres de Wall Street. Siempre su primera opción es cortar por lo más fino, que son los trabajadores. Eliminarle 4 días de salario a un empleado público es llevarlo a la pobreza. El quitarle su capacidad económica va a destruir aún más la economía del país. Los empleados públicos son los que de seguro pagan sus contribuciones, porque todos los meses el mismo gobierno se lo quita y es menos dinero entonces que entra al erario mensualmente. Yo me pregunto cómo esta monstruosa idea va a reactivar nuestra economía, cómo nos va a sacar del hoyo en que nos encontramos, si lo que va a hacer es quitarle la capacidad del pueblo de sobrevivir”, explicó en una comunicación escrita Annette González, Presidenta de SPUPR, Concilio 95 AFSCME.

“Esto representaría que no puedan cubrir sus necesidades básicas como: agua, luz, pago de su hipoteca, alimentos, medicamentos, entre otros. Y eso no lo podemos permitir.” sentenció.

La sindicalista también se mostró bien preocupada en cómo esta acción, de concretarse, afectará el servicio público que se le presta a nuestro país. “Con esto van a colapsar los servicios al pueblo. La ciudadanía se va a afectar grandemente con esta acción. Hoy en día estamos haciendo de tripas corazones en los centros de trabajo, imagínate con este nuevo escenario. Como pueblo tenemos que defendernos y demostrar nuestra indignación. Como una vez escuche, la vida es como el boxeo, no pierde el que cae, sino aquel que no se levanta.” expresó.

Además, solicitó a su matrícula a que estén atentos a los acontecimientos, a las páginas de la unión para mantenerse al tanto de las acciones a seguir en defensa del país y del empleo y del servicio público.

“Exhortamos al Gobernador de Puerto Rico a que mantenga su posición en rechazo a esta medida de reducción de jornada laboral propuesta por la Junta de Control Fiscal y que defienda al pueblo de Puerto Rico sin ceder a presiones de esta Junta ni de los bonistas. El gobierno no puede ser cómplice del colapso de un país”. finalizó la líder sindical.