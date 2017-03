Juan Dalmau asegura Junta se creó para proteger a los bonistas

El Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reiteró hoy su repudió a la presencia de la Junta de Control Fiscal y condenó las últimas recomendaciones hechas por el organismo.

“Se valida lo anticipado. Las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) confirman lo que ya yo había anticipado ocurriría con respecto a las políticas de desmantelamiento del sistema público y de azotar a los empleados en el sector público y privado en Puerto Rico. Se reconfirma además que la JCF se estableció para proteger los intereses económicos de los bonistas y al servicio de esos buitres de los mercados de valores es que está sometido el Pueblo de Puerto Rico”, destacó a través de una comunicación escrita.

De igual forma, aseguró que la JCF no viene, ni a arreglar las finanzas del país, ni a proteger los intereses presupuestarios del Pueblo de Puerto Rico. Dalmau expresó que el ente federal “vienen a cobrar a nombre de los bonistas por sus intereses de ganancia y lucro, no vienen a atender los apremiantes de Puerto Rico. Lo he dicho y lo reitero, el Gobernador tiene dos vías: o la sumisión obediente a los designios de la JCF, o el desafío y la confrontación política en defensa del Pueblo de Puerto Rico”

También opinó que el gobernador Ricardo Rosselló puede adoptar medidas como una imposición contributiva a las empresas extranjeras como parte de las políticas para aumentar recaudos.