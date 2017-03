Vuelven a buscar maestros de aquí; esta vez para Colorado

Las Escuelas Públicas del Condado de Eagle (ECS) en Colorado tendrán un proceso de reclutamiento a medidados de mes en Puerto Rico para llevarse maestros boricuas a Esados Unidos. Los maestros reclutados no tienen que tomar reválida en Colorado, pues la licencia de Puerto Rico les funciona en ese estado.



El reclutamiento, que iniciará el 15 de marzo y se extenderá hasta el 17 de marzo, se llevará a cabo el miércoles en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, de 9:00 am a 5:00 pm; el jueves, 16 de marzo en la Universidad de Puerto Rico en Cayey de 9:00 am a 12:00 pm y en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano de 1:00 a 4:00 pm; y regresan a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el viernes 17 de marzo de 10:00 am a 2:00 pm.

La convocatoria está abierta para varias materias de grados elementales e intermedios. Los maestros interesados en una posición deben dominar el inglés y el español, tener estudios en Educación y poseer una licencia como maestros o estar dispuestos a obtenerla.

Colorado es uno de los pocos estados que otorga reciprocidad con la licencia de maestros de Puerto Rico, sin necesidad de examinarse nuevamente. Además, el ECS ofrece salarios competitivos, uno de los más altos en todo el estado de Colorado, dependiendo de la experiencia y el nivel de educación. También ofrece un paquete de beneficios de salud, bonos por ejecutoria, y aquellos candidatos bilngües que sean contratados en áreas de mayor necesidad pudieran obtener un bono adicional.

“Los maestros contratados disfrutarán de vivir en una comunidad reconocida por su excelente calidad de vida y espíritu aventurero, en donde podrán realizar múltiples actividades al aire libre”, lee el comunicado sobre el proceso de reclutamiento.

El Distrito Escolar del Condado de Eagle atiende a estudiantes de Pre-K hasta el 12mo grado, desde Vail a Dotsero, incluyendo a Avon, Edwards, Gypsum y Red Cliff. Eagle County Schools es un distrito innovador, compuesto por 830 profesionales, entre ellospuertorriqueños, que involucran a casi 7,000 estudiantes. Entre las múltiples distinciones que ha recibido el Distrito se encuentran: tres Directores del Año en Colorado, un Superintendente del Año y un Director de Inglés del Año. Las escuelas del Distrito han sido reconocidas como Escuelas Nacionales Blue Ribbon, Escuelas de Excelencia John Irwin y con el Premio de Mejoramiento Distinguido del Gobernador del Departamento de Educación de Colorado.

Se puede conseguir más información a través de la página de Internet eagleschools.net.