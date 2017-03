Gobernador no cubrirá vacantes Junta de Gobierno de la UPR

El gobernador Ricardo Rosselló por el momento mantendrá intacta la composición de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), a pesar de que hay cinco vacantes.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, estableció que no es una prioridad para el Gobierno ocupar las vacantes, ya que los nueve miembros actuales son suficientes para atender los acontecimientos del Plan Fiscal. Además, informó que aún cuando el gobernador nombrara más integrantes, los mismos no se confirmarían antes de la conclusión del Plan Fiscal de la UPR.

“Hoy la Universidad de Puerto Rico tiene quórum, tiene una junta que ha estado bregando con el problema fiscal por mucho tiempo y, en ese sentido, el gobernador no ha estado anunciando nombramientos nuevos a la junta. No vemos la necesidad de hacerlo ahora porque independientemente del Plan Fiscal que se está trabajando el proceso de confirmación de estos miembros de la junta, nosotros tenemos secretarios que no han sido confirmados, no tiene apremio porque tiene quórum y tiene suficientes miembros y, por otro lado, el proceso de confirmación no se va a dar de todas formas antes del periodo para entregar el Plan Fiscal”, explicó Rosario ante preguntas de la prensa.

Durante la semana pasada, pudo haberse dado otra baja ante la renuncia protocolar de Carlos del Río. Sin embargo, el gobernador retiró la aceptación de la renuncia al conocer que del Río mantenía su interés de ser miembros del ente. Luego, el primer mandatario lo endosó para que continuara trabajando en el grupo que toma decisiones para primer centro docente del país.