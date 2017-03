​Irak sale de la "lista negra" de Donald Trump del veto a inmigrantes

Porque el nuevo veto a inmigrantes -el 2.0- hará excepciones. Tienen prohibida la entrada al país los ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Pero no todos. Podrán pasar los que ya tengan concedido un visado o los que posean un permiso de residencia en Estados Unidos. Hay otra novedad importante. Iraq sale de la lista negra. Trump agradece así la lucha de un gobierno aliado contra el ISIS. Lo que está por ver es que se eviten las protestas callejeras y, sobre todo, el varapalo de la Justicia, el veto al veto. La Casa Blanca insiste en que el decreto no es arbitrario. Sus gobiernos, dice, no dan información sobre sus nacionales. Y va más lejos. Los acusa de apoyar el terrorismo. Video: Reuters.