Rivera Schatz cuestiona estándar moral del secretario del PNP

Por: Obed Betancourt

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz le dio un nuevo curso a la odisea del alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, quien enfrenta la ira popular y del gobernador Ricardo Rosselló Nevares al revelarse posibles actos de agresión sexual en el trabajo, evidenciados en una transacción civil con la víctima.

Ahora no solo involucra a O’Neill y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que le pidió la renuncia, sino al abogado de la víctima Roberto Alonso, quien emitió unas expresiones a su nombre y fueron posteriormente desmentidas por esta, a la propia víctima, y ahora a Rivera Schatz, por sus expresiones sobre el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) Rafael “June” Rivera.

La controversia ya involucraba a la secretaria de Justicia Wanda Vázquez porque se negó a investigar al alcalde sin una querella previa presentada ante su oficina, a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que no reaccionó afirmativamente y, en vez, dijo que la víctima había solicitado otro mecanismo compensatorio (el tribunal) y a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, que alegó que no podía investigar porque el Departamento de Justicia (DJ) no le refirió una querella.

Días más adelante, el FEI reconoció que la víctima sí presentó en diciembre una querella ante esa oficina en diciembre, pero que posteriormente fue retirada, y nada más hizo al respecto, ni siquiera someterle al DJ la declaración jurada para que iniciara su investigación al poderoso alcalde, quien hace poco dejó de ser el presidente de la Federación de Alcaldes.

No obstante, antes de darle ese giro inesperado a la agria controversia, que ya se extendió a otros componentes del gobierno y del Partido Nuevo Progresista, Rivera Schatz aseguró que “si Héctor O’Neill violó la ley, va a tener que responder. Sin lugar a dudas. No se va a patrocinar ninguna conducta ilegal de nadie. Pero el procedimiento es que investigas y luego, a base de la información, tú actúas, pero no al revés. Esa es mi opinión muy personal”, dijo minutos antes de reunirse con el gobernador, en la conferencia de los lunes de los dirigentes legislativos con el primer mandatario.

El cuestionamiento del proceso surge porque el gobernador le pidió con vehemencia la renuncia a O’Neill –luego que surgiera públicamente que O’Neill transó la demanda por hostigamiento sexual- y dos días más adelante no le satisfizo las explicaciones escuetas del alcalde, indicando que no se usó dinero público para transar la demanda.

Rosselló Nevares ordenó entonces al DJ que investigara, no solo la conducta desde el aspecto criminal, sino de donde provino la cuantiosa cantidad de dinero para transar la demanda.

Rivera Schatz sostuvo que él primero investigaría y luego, con evidencia e información, actuaría. “Yo no puedo definir en ausencia de información. Yo creo que el gobernador hizo muy bien y lo felicito, que haya pedido que Justicia investigue porque es lo correcto”, con la salvedad que hiciera previamente.

Al apuntar la prensa a que su proceso es distinto al determinado por el gobernador, Rivera Schatz afirmó que lo que ha dicho, “es lo que haría yo, y como lo veo yo. Dije que cada cual puede decir lo que quiera y pensar lo que quiera. Yo no tengo ningún problema con eso”, dijo, sin especificar si cuando se refirió a “cada cual” fue al gobernador, quien aprovechó para felicitarlo por el nombramiento de Vázquez.

El presidente del Senado exhortó a Justicia que cite “a la mujer policía (la víctima) lo antes posible y le ofrezca todas las garantías que tenga que ofrecer y que esa dama diga todo lo que tenga que decir”.

No bien solicitó la investigación, antes de cualquier expulsión de deberes ministeriales y partidarias, Rivera Schatz cuestionó bajo qué criterios morales el secretario general del PNP, Rafael “June” Rivera puede despojar a O’Neill de sus funciones de dirigencia. O’Neill es presidente del comité local de los estadistas en Guaynabo.

“Yo quiero ver cuales son los lineamientos morales que va a presentar el secretario del partido para que se releve de un cargo electivo, como es la presidencia del partido en Guaynabo. Yo quiero ver qué es lo que va a decir”.

Y agregó que “le estoy dando (a June Rivera) el beneficio de la duda. Cuando June Rivera diga cuál es la moralidad que va a imperar en el PNP, entonces yo voy a examinarla y reaccionar”. Y agregó, en directa referencia, al secretario general: “sobre todo June Rivera, porque es secretario del partido”. Este también es representante.

En mayo de 2014 surgió en la prensa que el representante Rivera fue arrestado guiando ebrio, al arrojar .11% de alcohol en su sangre. El representante habría chocado a un auto en el incidente. No se sabe si Rivera Schatz se refirió directamente a este incidente cuando pidió que se le indique cuáles son los “lineamientos morales” que usará June Rivera para investigar al alcalde.

El incidente del representante habría ocurrido en el 2011, pero nunca fue revelado hasta el 2014. Tampoco se presentaron cargos contra el representante, aunque fue detenido por la Policía. June Rivera se habría responsabilizado por los daños causados en el accidente, surge de la información.

La Asamblea Legislativa del pasado cuatrienio se negó a investigar porque, primero, fue un incidente ocurrido al establecimiento de esa asamblea, y porque se requiere de una declaración jurada de una persona con conocimiento personal de los hechos.

Al llegar más tarde June Rivera a la reunión de la conferencia legislativa en La Fortaleza, aseguró que “no ha nacido persona que me intimide”, en referencia a las expresiones de Rivera Schatz, quien es vicepresidente del PNP

“No voy a entrar en esas cosas que no tienen importancia’, dijo el secretario general sobre la solicitud de Rivera Schatz para conocer sus “lineamientos morales”.

Dijo que ya el presidente del PNP, Rosselló Nevares, dio instrucciones de comenzar la remoción de O’Neill. “Si el presidente del Senado tiene alguna duda sobre eso, que cuestione al gobernador y le pregunte”, pues él sigue sus instrucciones, como presidente del partido.

Sin embargo, el secretario general ya comenzó las consultas con todo el directorio del PNP para hacer el referéndum para relevar a O’Neill de todas sus funciones partidistas.

De hecho, June Rivera informó que el reglamento que se ha puesto en vigor lo confeccionó precisamente Rivera Schatz como presidente del comité de reglamento en el 2014.

“Le digo a todos los amigos que me están escuchando que el secretario general del PNP se llama June Rivera, no se llama Thomas Rivera Schatz”, agregó el representante.

Y si fuese una posible intimidación cuando el presidente del Senado aludió él específicamente, el secretario indicó que “todavía no ha nacido el que me intimide”.

June Rivera dijo que no pasarán varios días antes de que O’Neill renuncie al partido y a la alcaldía.