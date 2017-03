Jay Fonseca afirma no le tiene miedo a Héctor O’Neill

“Él me mandó a decir que la guerra estaba declarada”. Con estas palabras, el abogado, analista y periodista Jay Fonseca denunció en su espacio televisivo que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill lo amenazó por ser una de las voces que más fuertemente denunció el caso de agresión sexual transado por el ejecutivo municipal.

Tanto en sus redes sociales, como en su segmento de Día a Día por Telemundo, Fonseca hizo público que recibió un mensaje por parte de O’Neill. El mantenedor de “Jay y sus Rayos X” afirmó que su rol es decir lo que es noticia y que lo haría de igual forma con cualquier político o figura que abuse del poder. De hecho, lamentó el silencio de los medios de comunicación hasta la semana pasada.

“El me mandó a decir que la guerra estaba declarada. No te tengo miedo O’Neill, ni a ti, ni a nadie, pero especialmente a ti no, porque tú con quien único eres valiente es con las mujeres, a quienes le das. A esas sí les das, porque le diste una pela a ella y la mandaste al hospital. Ah? Esa investigación yo quiero verla. Ahí sí eres valiente, ah… Yo quiero que quede claro que este no es un caso de hostigamiento sexual, las alegaciones aquí son de violación, de que le dio pelas, de que la mandó al hospital, no es de hostigamiento sexual”, afirmó Fonseca en su segmento que se extendió por más de diez minutos.

En el mismo segmento, Fonseca criticó fuertemente la postura del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien ha dicho que se espere por la investigación. El analista apuntó que la mujer está impedida de hablar como parte del mismo acuerdo transaccional y apuntó a que Rivera Schatz hace movidas por lo bajo para defender a O’Neill. Incluso dijo que intentó convocar a los senadores a una conferencia de prensa para defender al alcalde de Guaynabo, pero que encontró resistencia en algunos de ellos. Mencionó específicamente a Zoe Laboy. Por otro lado, destacó la actitud y acciones tomadas por el gobernador, Ricardo Rosselló, quien solicitó la renuncia del alcalde. “Tengo que decir que me siento orgulloso del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló”, dijo Fonseca.

“Hay mucho más que decir”, concluyó su segmento en Día a Día.

@pollomaldonado @regcoral no me amenazaron, dijeron que "la guerra está declarada"… — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) March 6, 2017

Te recomendamos este vídeo relacionado: