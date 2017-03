Sacerdote dice que "no podemos hacer ayunos hipócritas y falsos"

Al iniciar su itinerario de conversión este primer domingo de cuaresma en la Comunidad San Francisco Javier, en el barrio Navarro de Gurabo, el padre Pedro R. Ortiz, abordó la situación actual de Puerto Rico y abordó la propuesta de Ayuno y Oración del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez.

“El ayuno es una gestión necesaria, pero no un ayuno como dice la palabra mientras se hacen negocios y explota a los trabajadores; pues ese no es el ayuno que agrada al Señor: no podemos hacer ayunos hipócritas y falsos”, advirtió el cura en abierta referencia a la iniciativa de Méndez.

Según Padre Pedro, el ayuno que agrada al Señor consiste en que “rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo; en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo”, citando versículos del Profeta Isaías.

El sacerdote indicó también que Puerto Rico atraviera una crisis profunda con matices de “crisis humanitarian”.

“Porque desde hace tiempo nuestro país se mantiene concentrado en la discusión de una ‘Junta de control fiscal dictatorial’ que deshace la democracia y definirá el tratamiento que se dará a la crisis profunda, que ha venido progresivamente deteriorando la vida de nuestro país por décadas”, subrayó.

El padre también instó a los puertorriqueños a superar “las tentaciones del poder y la avaricia” en medio de la emergencia nacional que experimenta el país.

“El llamado de la iglesia es a detenernos como individuos y como pueblo, hacer introspección para no caer en la tentaciones que nos asechan cada día”, dijo en su homilía el sacerdote católico.