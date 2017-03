Lista Saritza Alvarado para el nacimiento de su hijo

La animadora Saritza Alvarado, quien estará desde mañana, lunes, en el inicio de “Vive tu nite” por WIPR Televisión, afirmó que “ya tengo mi plan de contingencia” para cuando nazca su primer hijo.

“Tengo casi ocho meses de embarazo y sigo trabajando. Soy una persona bien trabajadora. Nunca he dejado de trabajar… Si es parto natural, espero poder regresar lo antes posible. Probablemente, me tome dos y medio o tres semanitas de receso para estar con el bebé”, afirmó la artista.

La presentadora contará con la ayuda de su madre para cuidar a su heredero, al igual que de su compañero sentimental Anthony Rivera.

“Sí quiero disfrutarme al bebito, pero seguir trabajando porque da una buena calidad de vida”, puntualizó.

Saritza mencionó que los primeros meses de embarazo resultaron “difíciles”, aunque aclaró que “ya me siento como coco; me fatigo un poquito”.

La anfitriona enfrentó la sorpresiva muerte de su hermano, por lo que el impacto emocional llegó a preocuparle que afectara a la criatura por nacer, ya que “yo estaba sufriendo mucho”, por lo que buscó ayuda profesional.

“Estoy un poquito asustada con el parto, porque es el primero. Pronto empiezo a tomar unas clases”, agregó.

El pequeño Adrián nacerá el 5 de mayo, recalcó la presentadora de televisión.

Destacó que está “loca que nazca para poder comérmelo a besos y apretarlo. No me beso la barriga porque no llego”.

Saritza Alvarado admitió que “no sé” si está preparada para ser madre.

“Quiero ser tan buena madre que vivo todos los días preguntándome si seré buena madre. Pero, me estoy preparando. ¡Creo que sí! Estoy educándome y lo pondré en práctica”, precisó la artista.

El programa “Vive tu nite” se transmitirá desde mañana, lunes, a las 7:00 de la noche por su nueva casa, WIPR Televisión.