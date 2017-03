Charbonier le lanza advertencia a Yulín

Las reacciones no se han hecho esperar, luego de una serie de tuits que publicó durante la mañana de hoy la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, relacionados al caso de hostigamiento sexual alegadamente propiciado por el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, a una agente de la Policía Municipal de dicho pueblo.

Y es que en uno de esos tuits, Charbonier dijo en referencia a las mujeres víctimas de algún tipo de abuso que “si se quedan calladas por cualquier razón, así sea económica, no podremos protegerlas y alcanzar a todas aquellas que también son víctimas”, lo que provocó cuestionamientos por parte de ciudadanos a través de la red social Twitter.

Si se quedan calladas por cualquier razón, así sea económica, no podremos protegerlas y alcanzar a todas aquellas que también son victimas.

La representante añadió que “mi exhortación a todas las mujeres y a la implicada es q hagan valer al máximo sus derechos. Denuncien los atropellos q sufren en su trabajo!”.

Ante esas expresiones, el comentarista político, Jay Fonseca, le explicó a Charbonier que la agente de la Policía Municipal implicada en el caso de hostigamiento sexual había denunciado los hechos y el Fiscal Especial Independiente (FEI) “no actuó con celeridad, la @OEGPR (Oficina de Ética Gubernamental) no hizo nada, Justicia se escuda”.

Ella lo denunció y fue el FEI q no actuó con celeridad, la @OEGPR no hizo nada, Justicia se escuda, PM no hizo nada ¿pa qué van a hablar? https://t.co/fJGSzrIBll

