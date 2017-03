Pedro Julio Serrano exige renuncia de O"Neill

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, exigió la renuncia o destitución del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, tras este haber transado una demanda por hostigamiento sexual.

“El alcalde de Guaynabo tiene que renunciar o tiene que sex expulsado. No queda de otra. Si no renuncia, es porque se cree que puede violentar la dignidad de una mujer, de una empleada, y salirse con la suya porque sabe que tiene el aval de su partido. Si el PNP y el gobernador no lo expulsan, se convertirían en cómplices del hostigamiento, del abuso y del machismo”, afirmó Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s también arremetió contra el liderato progresista en Cámara y Senado, indicando que “antes, las mujeres legisladoras hacían conferencias de prensa y se vestían de negro para denunciar lo que catalogaban de injusticias, pero hoy no dicen nada.

“Este silencio, esta inacción, esta complicidad viene de un partido que eliminó la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas. Precisamente, ese currículo busca que el hostigamiento sexual no ocurra, busca prevenir estas situaciones. Sin embargo, es más importante la lealtad partidista a la dignidad de las mujeres. Esto es una vergüenza”, concluyó Serrano.

No obstante, el gobernador Ricardo Rosselló se expresó ayer sobre la controversia e invitó al primer ejecutivo municipal de Guaynabo a expresarse.

“No tengo ninguna evidencia y no tengo los elementos de juicio para tomar una decisión. Lo que he oído, es lo que ha trascendido. Pero yo creo que si es una acusación seria, le corresponde al alcalde de Guaynabo contestar y hablar sobre el mismo”, afirmó el gobernador.