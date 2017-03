Gobierno le saca el cuerpo a litigio con acreedores

El gobierno de Puerto Rico puso en blanco y negro en el Plan Fiscal sometido ante la Junta de Supervisión Fiscal que “en este momento” no está preparado para solicitar un plan de ajuste bajo el Título 3 de PROMESA que abre la puerta a un proceso en Tribunal de Quiebra para reestructuración de la deuda.

Precisamente sobre este tema, el representante del Gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez sostvo que el Título 3 no es una panacea y que por el contrario podría ser una ruta muy riesgosa para Puerto Rico. Sánchez destacó en entrevista con Jugando Pelota Dura que es el gobierno de Puerto Rico el que tiene que solicitar el plan de ajuste, según la ley PROMESA.

“Uno de los requisitos para poder ir a Título 3 es que la entidad tiene que solicitar para ajustar sus deudas. El gobierno de Puerto Rico, el gobierno tiene que pedirlo”, dijo el abogado, quien enfatizó que lo que incluyeron en el plan fiscal sometido a la Junta es que “en este momento, no estamos preparados para solicitar un plan de ajuste”.

Sánchez destacó que el proceso bajo Título 3 es un caso ante un juez. “Eso puede que sea bueno para Puerto Rico o muy malo para Puerto Rico porque si Puerto Rico no cumple con las disposiciones de ley, al juez no le queda otra que fallar fuertemente en contra del pueblo y más a favor de los acreedores. Eso no es que tu vas al juez y el juez va estar a favor tuyo. Eso es un caso como cualquier otro, que es tirar una peseta al aire. Hasta que Puerto Rico no cumpla, y te voy a dar un ejemplo sencillo, Alejandro decía esto tenemos que llevarlo mañana a un Título 3, la Ley PROMESA te pone un prerrequisito antes de tú poder entrar a Título 3, tener negociaciones de buena fe”, dijo el representante del Gobernador ante la Junta. Agregó que no habría buena fe por parte del Estado si acude directo a un Título 3. Sostuvo que hay que ser inteligentes, astutos y cumplir con la ley.

“El gobierno de Puerto Rico solicita el plan de ajuste, pero quien único puede llevarlo al Título 3 es la Junta, el Gobierno no puede llevarlo a Título 3”, explicó.

En cuanto a la solicitud de una extensión a la moratoria, Sánchez reconoció que hay que solicitarla al Congreso, pero que la ley provee para que la Junta tenga la potestad de hacerle recomendaciones al Congreso y al Presidente sobre enmiendas a la Ley de PROMESA para poder cumplir con sus objetivos.

Sobre si hay o no ambiente en el Congreso para este tipo de concesión, dijo que el planteamiento tiene que hacerse. “La ley PROMESA trajo una moratoria contra litigios por un tiempo definido, y el propósito era para que llevaran a cabo negociaciones de buena fe en ese período. La ley pasa en junio del año pasado, no es hasta agosto-septiembre que hay miembros, octubre pasa, noviembre pasa, no pasa nada, llega diciembre, arrancó esto en enero, entonces perdieron seis meses y ahora quieren tener un proceso de negociación consensual de dos meses”, cuestionó. Sánchez reconoció que las extensiones a los acuerdos de negociación voluntaria podrían hacerse entre las partes como fue el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero advirtió que en el caso del gobierno como tal es muy complicado por la cantidad y diversidad de acreedores en la mesa. “Si uno se sale por el lado y va al tribunal, pues ya ahí te rompió el acuerdo”, dijo.

El abogado levantó bandera sobre lo sensitivo de todo el proceso en el que se encuentra inmerso el país. “Lo más importante al final del día es que tiene que haber un plan que produzca los ahorros, estipulado… Puerto Rico no tiene el dinero, estipulado… lo que no podemos hacer es ejecutar unas medidas que por querer hacerlas tan rápido, el efecto en la economía va a ser tan dramático que aquí se va a terminar de ir la gente. El problema es que la Junta está mirando modelos y procesos de Panamá, de Jamaica, de España; los ciudadanos de esos tres países están confinados a sus fronteras, aquí al puertorriqueño le va mal… recoge y se va. Ese es el problema más grave que tenemos en nuestra economía, el éxodo masivo y si la solución que va a proponer la Junta es que esta Isla se termine de vaciar, esto va a comenzar un espiral negativo del cual nunca nos vamos a levantar”, reflexionó.