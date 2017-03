Jay Fonseca: "este plan es una estrategia para que la Junta lo rechace"

DECÍAN QUE IBAN A QUITAR LOS IMPUESTOS DE ALEJANDRO – Pues no solo no los van a quitar, sino que nos van a meter impuestos nuevos en los marbetes, sellos, multas, te van a subir el CRIM y peajes. También un cambio en el impuesto a las foráneas que suena bien sospechoso… para mi, este plan es una estrategia para que la Junta lo rechace y sea la Junta la mala y él el bueno …empieza campaña Ricky 2020.

