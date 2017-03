Gobierno pide a la Junta extender la moratoria

La administración de Ricardo Rosselló pidió en el plan fiscal entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) otra extensión de la moratoria federal, que detendría las demandas de los bonistas hasta el 31 de diciembre, informó el representante del Gobierno ante el ente federal, Elías Sánchez.

En una mesa informativa con la prensa, Sánchez y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, hablaron sobre el plan y la petición de la moratoria.

El funcionario dijo que la petición se hace no para evadir los pagos, sino para evadir las demandas y que el Gobierno pagará a los bonistas en la medida que le sea posible. Dicha moratoria o “stay” vence el 1.o de mayo.

Esta es la segunda extensión del “stay” que pide el Gobierno a la Junta. El pasado 28 de enero, el ente federal aprobó la extensión hasta el 1.o de mayo, ya que vencía el 15 de febrero.

Rectifica expresión sobre alza salarial

De otra parte, el gobernador Ricardo Rosselló aseguró que el aumento del salario mínimo que mencionó durante su mensaje de situación del estado es una “aspiración” de su administración.

“Lo que ayer (martes) establecí fue la aspiración de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa durante su participación en el China Puerto Rico Investment Forum.

Defenderá pensiones si JCF no aprueba el plan fiscal

De otra parte, Sánchez aseguró que, en caso de que el ente federal decida aceptar solo partes del plan fiscal que entregaron en la madrugada de ayer, abogarán por sus propuestas para el sistema de pensiones.

En dicha reunión, declaró que el 85 % de los pensionados no sufrirán cambios en lo que recibe mensualmente, esto en las recomendaciones que hacen a la JCF.

Ambos funcionarios aseguraron que el plan cumple con todos los requisitos de la Junta y detallaron que en las próximas semanas la AAFAF estará en comunicación con ellos para ver si se certifica el plan.

De igual forma, aseguraron que no se quedan cortos por $850 millones como mencionó el gobernador Ricardo Rosselló en un aparte con la prensa antes de su mensaje de situación. Según Sánchez, lo que hay es una diferencia con los números base que estima la JCF y los del Gobierno.

“Un supuesto como el que establece la Junta de que habrá una contracción económica de un 17 % en un año no se sostiene en nada”, sostuvo Sánchez, quien agregó que, aunque no estiman crecimiento, sus economistas creen que la contracción no sería de esa magnitud.

Asimismo, el representante de la JCF dijo que en enero se ha visto una tendencia de $100 millones en recaudos por encima, así como un aumento de 2 % en la venta de cemento.

“Si Puerto Rico pasara por una contracción de ese tamaño al espacio de un año el impacto sobre el sector privado, sería devastador”, agregó Sánchez.

La JCF confirmó en una comunicación escrita que recibió el plan fiscal y afirmó que “estará evaluando el mismo en los próximos días”.