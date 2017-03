Fortaleza y Hacienda rechazan planteamientos de representantes

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, catalogó el jueves, como “irresponsables” las expresiones que hizo parte de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que alegó que el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico establece nuevos impuestos por un total de 1,409 millones de dólares.

Rosario Cortés indicó que las expresiones de algunos integrantes de la minoría del PPD son producto de que no se han leído el Plan Fiscal o quieren desinformar al Pueblo.

“Invitamos a estos funcionarios de minoría a insertarse en la discusión. Recibimos un Gobierno en quiebra con un déficit de 7,600 millones de dólares. ¿Qué propuestas traen? Pareciera que estos funcionarios no quieren el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y prefieren las sugerencias de la Junta de Supervisión Fiscal que establece el despido de 45,000 empleados públicos, recortes a la Salud del Pueblo de 1,000 millones de dólares, y el recorte de 10 por ciento en todas las pensiones. ¿Eso es lo que quieren?”, cuestionó Rosario Cortés en declaraciones escritas.

Mientras, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, expresó que el análisis de la minoría del PPD es incorrecto pues el Plan Fiscal recoge el impuesto de 4 por ciento a las corporaciones foráneas que no es un impuesto nuevo.

“El Plan Fiscal establece cuatro áreas principales para lograr ajustes por 3,440 millones de dólares. Estas son: (a) lograr mayores recaudos; (b) nuevo modelo de gobierno; (c) nuevo modelo de salud; y (d) la reforma de pensiones. En relación a la partida para lograr mayores recaudos, hay una serie de medidas para alcanzar la meta de 1,468 millones de dólares. La cantidad principal para llegar a ese número es continuar con la recaudación del impuesto de 4 por ciento a las corporaciones foráneas. Esta contribución, que lleva varios años implementada, nos permitirá allegar 1,040 millones de dólares al fondo general para pagar servicios esenciales. Esto no es un impuesto nuevo. Por otro lado, estamos proponiendo fiscalizar mejor los impuestos existentes para allegar 370 millones de dólares que no llegan al Departamento de Hacienda en contravención de la Ley. Esto tampoco es un impuesto nuevo. Por último, se está proponiendo un aumento en ciertas tarifas para allegar 60 millones de dólares adicionales que son necesarios para poder llegar a las metas y mantener operacional el sistema de Salud y el pago de las pensiones. Por ejemplo, el seguro de ACAA, que no se ha aumentado por los pasados 48 años, en lugar de 35 dólares será de 38.50 dólares en el 2019”, explicó el secretario de Hacienda.

El titular de Asuntos Públicos por su parte expresó que “esperamos que la delegación del PPD no esté sugiriendo eliminar el impuesto a las corporaciones foráneas que representa el 21 por ciento de nuestro presupuesto actual. El Plan Rosselló Nevares realiza ajustes profundos al Gobierno para hacerlo eficiente, para mantener el Sistema de Salud de nuestra población indigente y para cumplir con la pensión de los más vulnerables. Es importante recordar que la pasada administración le dejó de pagar más de $500 millones a los sistemas de retiro y tenemos que asumir esa obligación con nuestros servidores públicos que no tienen la culpa de la negligencia de otros. Ese es el compromiso del gobernador”.