Condenan destrucción de dunas que afectaría anidaje de tinglares

Residentes del turístico sector de Ocean Park, en San Juan, censuraron hoy que máquinas excavadoras estén destruyendo dunas y áreas de vegetación en la playa.

Según los vecinos, las dunas son de las pocas que quedan en la playa y sirven como la última protección ante la erosión de las costa.

“Las dunas son muy necesarias para el desarrollo de especies marinas y asegurar sus habitats. Las tortugas y los Tinglares anidan en estas áreas y hay pocas de estas en las playas de Ocean Park y Santurce dado a la construcción de condominios y hoteles. Si las dunas se eliminan, destruimos nuestras costas y desaparecen las tortugas”, dijo Adriana González, coordinadora de Sierra Club de Puerto Rico.

Añadió que “es desastroso lo que ha ocurrido y nos da pena saber que han destruido algunas de las pocas dunas que quedan en estas playas. Los hechos deben ser investigado lo ante posible para ver quién fue que dirigió estos hechos”.

La excavación lleva más de una semana ocurriendo y muchas de las dunas ahora son montañas de arena contra las paredes de los condominios.

“La vegetación fue destruida y no habrá manera de salvarla. Ahora tenemos que sembrar nueva vegetación para que puedan crear nuevas dunas sin saber si algún día viene otro a las destruye”, declaró David Ortiz, director de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática (El Puente: ELAC) en Puerto Rico.

Mientras, Ruperto Chaparro, director de Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Mayagüez, sostuvo que “no sé quiénes fueron los responsables de esta barbaridad, pero la manera apropiada de manejar la formación de dunas es no tocarlas y permitir que la playa crezca según el viento redistribuya la arena”. Según el académico, “la maquinaria pesada no tiene lugar en la playa pues aparte de poner en riesgo los nidos de huevos de tortugas marinas, hace un daño fatal a la formación de dunas de arena. Ya quisieran muchos pueblos tener la suerte de que sus playas estén ganando arena, pues sin arena no hay playas ni industria de recreación marina y turismo”.

En tanto, Vanessa Uriarte, portavoz de Amigos del Mar, advirtió que la medida se tomó “en momentos en que se inicia la temporada de anijade del tinglar especie protegida. Una situación como esta complica grandemente la posibilidad de monitoreo de nidos, pues la escasez de arena no les permitiría a estos utilizar estas playas para el desove”.

