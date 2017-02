Maestros: Keleher “pretende continuar con el plan Bhatia”

La Federación de Maestros de Puerto Rico condenó ayer las medidas de ahorro presupuestario que la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, propone como parte del plan de reestructuración de dicha agencia gubernamental y que incluye el cierre y consolidación de planteles escolares.

“La secretaria de Educación pretende continuar con el plan Bhatia de la pasada administración, que pretendía lo mismo que ella, cerrar escuelas, privatizar escuelas. La secretaria agranda ese combo y abre paso también a la municipalización [de planteles escolares]”, afirmó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación.

Martínez se refiere a la llamada reforma educativa del expresidente del Senado Eduardo Bhatia, presentada en agosto de 2015 y que nunca prosperó en la Legislatura.

“Si queremos descentralizar al departamento y eliminar la política partidista, al municipalizar las escuelas lo agrava, porque entonces cada escuela va a medirse basado en el color del alcalde que dirija esa ciudad y la politiquería va a ser la norma de todos los días y la corrupción”, expresó Martínez.

Keleher evalúa el cierre o consolidación de unas 370 escuelas que reflejan un número de matrícula de 200 estudiantes o menos.

Sobre la municipalización de planteles escolares, “ella misma (Keleher) reconoce que no puede hacerse porque los municipios no tienen los recursos económicos ni la estructura para manejar el personal tan grande que hay en Educación”, planteó, por su parte, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros.

Díaz reiteró que la posición de la Asociación es que no se cierren planteles escolares. Sin embargo, dijo que ante la baja en matrícula de estudiantes en todo el país, no se puede descartar el cierre o consolidación de escuelas.

“La verdad es que hay algunos (planteles) que están tan abandonados y que la matrícula ha bajado tanto, pues que habrá que cerrarlas, siempre y cuando se considere la distancia de la próxima escuela, las facilidades de la próxima escuela, la plantilla de maestros, que no se afecten sus derechos adquiridos, la transportación de los estudiantes, la facilidad para los estudiantes de Educación Especial, bajo esas circunstancias pueden darse cierres”, apuntó la presidenta de la Asociación.

Se expresan los alcaldes

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Carlos Molina, planteó que los alcaldes podrían hacer alianzas con el Departamento para mejorar los servicios, pero negó que los municipios vayan a hacerse cargo de planteles.

“Podríamos encargarnos de darles mantenimiento a muchas de las escuelas, siempre y cuando el Departamento nos brinde los recursos. Podríamos ayudar a hacer más económicas las mejoras y el mantenimiento a las plantas escolares”, afirmó Molina.

“Gratis no lo podemos hacer hacer porque el municipio no aguanta una carga más”, añadió el alcalde de Arecibo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, dijo que “la política institucional nuestra es que si no afecta lo que puede ser el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, si no se afecta la gente más vulnerable, nosotros lo vamos a estar apoyando”, en referencia a las propuestas de Keleher.

No obstante, el alcalde de Cayey puntualizó en que “la secretaria de Educación no puede bajo ninguna circunstancia pretender asignarnos a nosotros responsabilidades de las cuales nosotros no tenemos injerencia particular”.