Educación consulta a maestros para el cierre de escuelas

La secretaria de Educación, Julia Keleher, aseguró hoy que consultó a los maestros y directores para concretar el proceso de cierre de escuelas que se dispone a realizar.

“Siempre he sido muy clara y transparente; en diversas ocasiones he dicho que todo el rediseño de las escuelas se está haciendo en conjunto con los alcaldes, maestros, directores, padres y la comunidad en general”, expresó Keleher en declaraciones escritas.

Explicó que la semana pasada se envió una carta y formulario a todos los maestros y directores de las escuelas para que dejaran saber sus ideas de cómo realizar este proceso “de la forma más conveniente para todos, tomando en cuenta las necesidades o particularidades de cada región”.

“Todos saben que me reuní con la Federación de Alcaldes quienes enviarán sus recomendaciones en la fecha determinada. Mientras, estoy en espera de que la Asociación de Alcaldes también se una a esta petición de sugerencias en busca de mejorar el sistema”, agregó la titular de Educación.

La funcionaria indicó que esta tarde se reunirá con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, por lo que le sorprendió que se convocara a una manifestación en las afueras de la oficina.

“Ella envió anoche los tres temas que deseaba conversar y ninguno de ellos incluye la consolidación de escuelas. No obstante, ella y todos conocen la total apertura que siempre he demostrado en vías de trabajar a favor de todo el sistema escolar, por lo que no tengo problemas en conversar sobre cualquier inquietud que tenga, como lo he hecho en varias ocasiones. Por todo lo anterior, me sorprende que haya convocado a una manifestación de la que no hay necesidad, ni nunca la habrá, pues siempre estoy dispuesta al diálogo”, dijo.

La Secretaria de Educación añadió que, si bien es cierto que el convenio colectivo de la Asociación de Maestros, dirigida por Aida Díaz, es el único cuerpo en ley autorizado para negociar con el DE, siempre ha tenido presente la importancia de escuchar a todo el que toque a sus puertas y desee aportar ideas para sumar al mejoramiento de todo el sistema de educación pública del País.

Sobre el número de escuelas que finalmente se consolidarán y cuáles serán, la Secretaria de Educación insistió en que siempre se ha hablado de números y fechas aproximadas pues es un proceso dinámico que incluye la inclusión de muchos factores así como la participación de diversos sectores.