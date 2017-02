St. Regis Bahia Beach Resort nombrado 5 estrellas por Forbes

Forbes Travel Guide nombró a The St. Regis Bahia Beach Resort en Puerto Rico como un nuevo Forbes Travel Guide Five-Star Resort, en su lista anual Star Rating.

“Nos sentimos honrados de que nuestro hermoso resort haya sido reconocido por Forbes Travel Guide como un resort cinco estrellas. Este destacado premio es un testimonio de nuestra incomparable oferta, impecable servicio y reafirma nuestra posición como el líder en el mercado hotelero de lujo en Puerto Rico”, expresó Ian-Robert Ciappara, gerente general de The St. Regis Bahia Beach Resort.

Por su parte, Gerard J. Inzerillo, director general de Forbes Travel Guide, expresó: “Estamos encantados de reconocer a los galardonados en la clasificación 2017, una colección excepcional de hoteles, restaurantes y spas que demuestran una fuerte cultura de servicio”.

“En un ambiente online de confusión y desorden, Forbes Travel Guide es la fuente más confiable de información para ayudar a los huéspedes a tomar decisiones informadas. Estas propiedades, el grupo más grande y global de la historia de la compañía, lograron un estándar impecable de excelencia en la hospitalidad, subrayando nuestra misión general de contribuir positivamente a la industria turística internacional, así como a la experiencia hotelera individual. Estamos orgullosos de felicitar a toda persona asociada a las prestigiosas propiedades reconocidas hoy”, añadió Inzerillo.

El listado de los galardonados puede accederse en ForbesTravelGuide.com.

Para una explicación detallada de cómo Forbes Travel Guide reúne sus calificaciones, visite www.forbestravelguide.com/about/ratings.

The St. Regis Bahía Beach Resort se encuentra ubicado en 483 acres en el primer y único santuario con la certificación Gold de Audubon Signature Sanctuary en Puerto Rico y cuenta con 139 lujosas habitaciones y suites. El resort ofrece el legendario servicio de mayordomo de St. Regis y cuenta con su Remède Spa con espacio de 10,000 pies cuadrados y un campo de golf frente al océano diseñado por Robert Trent Jones Jr., en adición al restaurante Fern inspirado por Jean-Georges. Combinando a la belleza natural de Puerto Rico y su rica historia, la llegada de The St. Regis Bahía Beach Resort a las costas de Puerto Rico ha cambiado para siempre el paisaje de viajes de lujo en la región. The St. Regis Bahia Beach Resort es la última adición a las clasificaciones de viajes de lujo que han sido el estándar de oro en la industria de la hospitalidad desde 1958.