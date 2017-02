Demandan a la Cámara por Decreto de Ayuno y Oración

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, y todos los representantes que firmaron el Decreto 40 Días de Ayuno y Oración, fueron demandados este jueves por representantes de la organización Humanistas Seculares de Puerto Rico (HuSe), a través de un recurso radicado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, según se informó.

“Se solicita que los demandados cesen y desistan de llevar a cabo la actividad decretada el 16 de febrero, se exponen además todos los fundamentos jurisprudenciales y de derecho por los que el Tribunal tiene que concederle a Humanistas Seculares de Puerto Rico, como demandantes, todos los remedios que solicita, ademas de la paralización inmediata de dicha actividad, mediante la emisión de una orden de entredicho provisional dirigida a los demandados, so pena de desacato civil o criminal en la Cámara de Representantes”, manifestó a través de declaraciones escitas la directora del Comité Legal de Humanistas Seculares, Mariana Nogales.

Acompañada por el abogado Alvin Couto, la licenciada Nogales reclamó en la demanda que “el nefasto decreto viola el imperativo constitucional de que habrá completa separación de Iglesia y Estado”.

Denuncia, además, “la inminencia y daños irreparables al llevarse a cabo los actos decretados por la Cámara, la certeza de que estos actos ocurrirán de nuevo y la legitimación de HuSe de representar a sus miembros, que son descritos como no creyentes, ateos, agnósticos y librepensadores, entre otros argumentos”.

Estos enfatizaron el daño irreparable que esta acividad específicamente religiosa supuestamente le causaría a sus integrantes así como a minorías de otras religiones, “que también residomos en nuestro archipiélago, por la imposición y establecimiento de una religión oficial de estado”.

La presidenta de Humanistas Seculares, Eva Quiñones, expresó satisfacción con la demanda presentada por el Comité Legal, y describió la necesidad de esa acción legal como “un deber ético y moral de nuestra organización, no solo hacia sus miembros y afiliados, sino hacia toda la ciudadanía, creyente o no de toda la isla. Cuando los líderes electos deciden ignorar el contenido de la Constitución de Puerto Rico en su perverso afán de imponer una religión, nos están demostrando que no respetan a todas las personas que aquí vivimos y que tampoco respetan el documento que aceptaron proteger cuando juramentaron para asumir sus cargos.”

Humanistas Seculares de Puerto Rico es una organización que reúne ateos, agnósticos y librepensadores, que promueve la separación de iglesia y estado, la lógica, razón, ciencia, derechos humanos y los valores universales del humanismo secular