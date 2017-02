Beverly Ramos busca su séptima victoria en el 10K

Durante esta década, el World’s Best 10K se ha convertido en el reinado anual de la fondista puertorriqueña Beverly Ramos. Desde 2011 hasta 2016, la corredora ha celebrado victoria en la gran carrera como la primera mujer de Puerto Rico en cruzar la meta. También ha establecido récords en el camino. Este próximo domingo, Ramos buscar su séptimo triunfo consecutivo en el evento, que tendrá nueva ruta para este año.

“En base a los entrenamientos, estoy sorprendida, porque pensé que perdí un poco de condición. En estas últimas semanas pude lograrlo. Estoy muy contenta de poder lograrla. Si me preguntabas hace tres semanas, te hubiera dicho que no sabía todavía”, dijo Ramos a Metro. “Esta semana fue buenísima. Es la séptima edición consecutiva para mí y es muy importante llegar en la mejor condición posible. Cada cosa que hago en esta carrera, se convierte en historia. Siempre me gusta hacer algo positivo. Ahora es cuestión de esperar al domingo”, agregó.

La carrera celebra su aniversario número 20 y por primera vez, no será en el área del Puente Teodoro Moscoso en la jurisdicción compartida entre San Juan y Carolina. En esta ocasión, el pueblo de San Juan tiene el evento con la nueva ruta que recorrerá por el área turística de la ciudad capital.

“He corrido en varias rutas a nivel mundial en 10 kilómetros. Salir del puente es distinto. Estamos más urbano, en el área hotelera en Condado y en el Viejo San Juan. No es nada diferente de lo que he completado. Corredores usan esta ruta para entrenar. La semana pasada la corrí y me siento cómoda al saber dónde están los cambios en ritmo. La idea es saber dónde debo correr más rápido y dónde están las inclinaciones”, indicó Ramos.

En la edición 2016, Ramos corrió el 10K en el tiempo récord de 33:19. La corredora buscará mejorar ese tiempo, pero como se trata de una ruta nueva, ya tiene en mente repetir su actuación del año pasado.

“Normalmente las rutas nuevas quiero hacer 33 minutos. Repetir eso aquí sería muy bueno para mí. Me gustaría llegar a 32 minutos para final de año. Para mí sería llegar en un nivel más alto”, sostuvo Ramos.

La hora de salida del World’s Best 10K será a las 7:00 de la mañana del domingo, 26 de febrero. Hasta el momento, tienen confirmado un total de 6,533 corredores inscritos para el evento.

Esta carrera será dedicada al expelotero de Grandes Ligas, Iván Rodríguez, quien será exaltado en el Salón de la Fama Nacional de Béisbol el próximo mes de julio. Es el cuarto puertorriqueño en recibir el honor de ser inmortalizado en Cooperstown. Las personas inscritas en la carrera llevarán una camiseta que conmemorará a Rodríguez con el número siete en la parte de atrás y la firma del exreceptor.