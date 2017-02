Secretario de Estado dice a CCPR: "Ustedes pagan nuestro salario"

Para el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, es imperativo tener una estrecha colaboración entre el Gobierno y la empresa privada “para que Puerto Rico obtenga un sólido crecimiento económico”, según afirmó el miércoles en el foro Empresa Privada y Gobierno, auspiciado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).

“Estamos todos unidos para echar nuestra Isla adelante. Son ustedes los actores centrales de la producción, del desarrollo económico, de la creación de empleos, de la proyección de Puerto Rico al mundo como lugar para hacer negocios. El Gobierno ve en ustedes la esperanza de un mañana próspero, donde la producción, el emprendimiento, la transparencia, la innovación, el desarrollo del recurso humano, la colaboración de la libre empresa y el estado y el compartir de mejores prácticas, sean la norma y no la excepción”, dijo Rivera Marín en su mensaje a la matrícula de la Cámara.

El secretario sostuvo que el Gobierno y los sectores productivos no pueden operar de forma divorciada y disonante. “Deseamos que vean en nosotros una fuente de apoyo técnico, de repositorio de ideas y recomendaciones que puedan convertirse en legislación o política pública”, convidó el Titular a los presentes.

El funcionario fue contundente al afirmar que “por último, sepan que todos son importantes. No hay profesión o forma legítima de ganarse la vida que quede excluida. El mismo valor y la misma responsabilidad de crear el nuevo Puerto Rico, con el apoyo de un aparato público ágil y no entorpecedor, tiene el banquero, el agricultor, el comerciante, el contable, el científico, el taxista, el médico, el que dirige una entidad sin fines de lucro. Ustedes, con sus contribuciones, son quienes pagan nuestro salario. Sin ustedes, no hay Estado, no hay Gobierno u orden social”.

Rivera Marín trajo a colación el apoyo que recibió el gobernador en las urnas, el pasado ocho de noviembre. Y aseguró que este Gobierno “será uno transformacional. Por ello, ustedes, deben ver en nosotros a los facilitadores que les darán la mano para que, dentro de unas reglas de juego claras, justas, legales y éticas, la producción de riqueza vuelva a aflorar en nuestra bella Isla”.