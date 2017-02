Ivanka Trump lo hace de nuevo

La hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, publicó ayer un tuit en defensa de la tolerancia religiosa, algo que muchos usuarios de la red social catalogaron luego como un acto de hipocresía, ante las expresiones y acciones de su padre, Donald Trump, hacia los musulmanes.

“América es una nación construida sobre los principios de tolerancia religiosa. Debemos proteger nuestras casas de oración y centros religiosos”, escribió Ivanka.

America is a nation built on the principle of religious tolerance. We must protect our houses of worship & religious centers. #JCC

El tuit de Ivanka Trump llega justo después de que la Policía confirmara que un grupo de individuos vandalizaran, derribaran y dañara alrededor de 100 lápidas en el cementerio judío de Chesed Shel Emeth Society, en la ciudad de St. Louis.

Precisamente, la hija del presidente estadounidense se convirtió al judaísmo antes de casarse con Jared Kushner. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, pues a juicio de muchos cibernautas las expresiones de Ivanka Trump deberían ser dirigidas a su propio padre, quien se ha expresado y ha tomado acciones alegadamente en contra la comunidad musulmana.

@IvankaTrump then why is your “family” so hell-bent on banning Muslims? Looks like the trumps have several double standards. Sad, very SAD

— Diana Lynn Parker (@DianaLynnParker) 21 de febrero de 2017