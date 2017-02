Director de la JCF: "Si el Gobierno recauda no habrá que recortar $300 millones a UPR"

El director ejecutivo interino de la Junta de Control Fiscal (JCF), el CPA, Ramón Ruiz Comas, dijo el miércoles, que si la Universidad de Puerto Rico (UPR), y el Gobierno logran aumentar los recaudos, no tiene que recortar 300 millones de dólares de su presupuesto, pero advirtió que tienen que ser números reales.

“Por eso en el caso de la Universidad, el gobernador dijo que, la Universidad debería analizar otras oportunidades de incrementar sus ingresos, pues si usted incrementa los ingresos no va a tener que hacer ajustes por 300 millones de dólares. No obstante, no es poner que voy a aumentar los ingresos cuando no hay una base real, primero determinar cuánto de esos son ingresos”, dijo Ruiz Comas en entrevista con WPAB 550 y CyberNews.

“Es un proceso complejo y complicado, pero aquí vamos a trabajar con números reales y números que se puedan sostener. Nosotros tenemos la obligación de cumplir el objetivo que se estableció con PROMESA, de que se cumpla con tener un presupuesto balanceado, que se logre trabajar en un proceso de reestructuración de deuda, y tercero, poner los cimientos para uno fomentar el desarrollo económico”, añadió.

Estableció que el monto de los 300 millones de dólares en recortes para la UPR se dio a partir de las guías obtenidas en ese momento por la JCF.

“Primero, la Junta ha sido clar(a) de que, con el recorte de la Universidad de Puerto Rico, los 300 millones de dólares era una guía que la Junta le dio al Gobierno para analizar toda la situación fiscal con la información que teníamos en aquel momento, era una guía de los ajustes que había que hacer. Sin embargo, también se dijo que el Gobierno tenía esa flexibilidad de, que si entendía que no se podía ajustar el presupuesto de la Universidad por 300 millones de dólares y lo podía ajustar por 200 millones de dólares, pues tenía que buscar la diferencia de cien millones de dólares en otro lado”, sostuvo.

Ruiz Comas insistió en que el Gobierno de Puerto Rico debe presentar un Plan real en el que los gastos vayan acorde con los ingresos.

“Ahí es donde el Gobierno, parte de su esfuerzo, es determinar cuáles son los servicios esenciales y cómo es que se va a utilizar el presupuesto para poder ofrecer esos servicios esenciales que se han identificado. Por eso, tenemos que estar claros con algo, si usted tiene cien dólares para gastar, si usted tiene ingresos de cien dólares, ustedes no pueden gastar 105, usted tiene que gastar 100. Y es la parte que todo el mundo tiene que entender, que cuando se habla de un presupuesto que sea equilibrado donde los ingresos, o sea, los gastos no sean mayores que los ingresos, pues, es lograr eso”, dijo el director ejecutivo de la JCF.

Por otra parte, Ruiz Comas, les envió un mensaje a los 78 alcaldes de Puerto Rico, para que ajusten sus gastos y que no excedan sus presupuestos y aumenten recaudos para que dejen de depender del Gobierno Central.

“Yo le diría que, si uno va a coger una, usar de experiencia lo que está pasando, pues yo le diría que los municipios, de nuevo, tienen que ser fiscalmente responsables, y que los gastos no pueden ser mayores que los ingresos, y que no pueden contar con que el Gobierno Central le va a seguir aportando dinero en exceso porque el Gobierno Central no tiene esa capacidad. Así que, es hora de ser responsables en la manera de confeccionar un presupuesto, es hora de asegurarse de que definan los servicios esenciales que tienen que proveer el Gobierno, y en base a eso, elaborar su presupuesto tomando en cuenta los ingresos que van a recibir”, dijo.

“Yo creo que, si yo fuera un municipio, yo vendría y diría ¿qué es importante para mí? 1, 2, 3 y 4. Esta es la capacidad que yo tengo para poder cumplir con mi responsabilidad, pues así lo hago. No es momento para uno seguir endeudándose porque, de nuevo, vamos a aprender de las experiencias que estamos obteniendo. La deuda poco a poco te va llevando a tomar decisiones que administrativamente no son las mejores y te ponen en una posición como la que estamos hoy en Puerto Rico”, finalizó Ruiz Comas.