​Venenos y espías: Los casos en que las sustancias tóxicas han hecho historia

En esta semana, dos mujeres se acercaron por la espalda a un hombre de 45 años, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, donde le rociaron veneno en su cara mediante un bolígrafo. El fallecido no es nada menos que el hermano del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-nam. La policía malasia arrestó a cuatro personas involucradas en el asesinato, sin embargo las autoridades de ese país declaran que podrían haber más personas vinculadas. Muchos apuntan al régimen de Pyongyang como responsable de este crimen, pero no hay pruebas de ello. El cadáver de Kim Jong Nam sigue en Kuala Lumpur, donde una autopsia determinó que fue envenenado como en una película de espías. Esta muerte no ha sido el único caso en la historia en que se ha utilizado sustancias altamente tóxicas. Desde la época de la Guerra Fría se han protagonizado crímenes similares en el que veneno ha sido protagonista.