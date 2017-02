Ferrer convocará asamblea PPD para decidir curso contra plebiscito

Héctor Ferrer, actual aspirante a presidir el Partido Popular Democrático (PPD), convocará a la asamblea general del partido para tomar decisiones sobre cómo actuarán frente al próximo plebiscito convocado por el actual gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Así lo dejó saber mediante comunicado de prensa, donde hizo referencia a que no quiere tomar la decisión él solo.

“La determinación de participar o no participar, de votar o no votar, la tomarán los populares en una asamblea general. Esta decisión no se tomará por unos pocos en un salón en la sede del PPD. Se tomará democráticamente, por el pueblo popular”, manifestó hoy el expresidente de la Pava.

Ferrer habló hoy frente a un grupo de presidentes de comités municipales en Lares, a los cuales les dejó claro que “tienen el mismo derecho y las mismas responsabilidades que tenemos otros líderes del partido. Esta determinación la haremos como partido, unidos. No por separado”, apuntó.

“A partir del próximo domingo, el PPD tiene la responsabilidad de fiscalizar a este gobierno, de pararse de frente, de defender a los 920 mil puertorriqueños que no votaron por Ricardo Rosselló, quien en apenas 45 días ha arremetido contra las instituciones que representan nuestro país como los empleados públicos, el sector privado, la universidad y sus estudiantes”, finalizó el exportavoz popular.