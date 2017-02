Se desata la crisis en la UPR

A la renuncia de nueve rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tras le decisión de la presidenta interina de la institución de dejar el cargo tras fuertes roces con el gobierno, se suma ahora el paro estudiantil de varios campus alrededor de la isla, lo que ha desatado la crisis en el sistema universitario de la principal casa de estudios del país.

Wilmarí de Jesús Alvarez, presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPR, recinto de Rio Piedras, informó que el recinto de Ponce ya está en Paro desde ayer, jueves, y hasta el 23 de febrero, mientras que el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) lo hará el 22 y 23 de este mes.

Mientras, Bayamón irá a paro el próximo martes y ese mismo día el recito de Cayey evaluará en una asamblea tomar la determinación.

En tanto, el principal recinto de a UPR, el de Río Piedras, efectuará una asamblea el 22 de febrero en la que se decidirá si se realiza un paro, en rechazo a los recortes que el gobierno planea implementar en la universidad.

Del resto de los recintos, De Jesús Alvarez dijo que no se descarta que se sumen a la medida.

Además, los paros se celebran en momentos en que nueve del total de 11 rectores de los recintos de la UPR presentaron anoche sus renuncias en solidaridad con la presidenta interina Freytes, quien declinó de manera irrevocable al cargo.

La determinación surge como rechazo a las políticas fiscales que pretende imponer la junta de control fiscal, que le daría a la UPR “un golpe que amenaza su viabilidad. No es sensato ni justo que, en estos momentos, se amenace su existencia. Repudiamos la insistencia de pagar la deuda pública a expensas de la universidad”, indicaron los rectores renunciantes.

De esta manera se unen a la presidenta interina los rectores y rectores interinos Noel Aymat Santana (Recinto de Ciencias Médicas), María de los Ángeles Castro Arroyo (Río Piedras), Margarita Fernández Zavala (Bayamón), John Fernández Van-Cleve (Mayagüez), Otilio González Cortés (Arecibo), Moisés Orengo Avilés (Carolina), Doris S. Torres Negrón (Ponce); Raquel G. Vargas Gómez (Utuado) y Nelson A. Vera Hernández (Aguadilla).

Freytes renunció en la noche de ayer luego de fuertes roces con el gobierno.

Además, la decisión la toma luego de que en una reunión con el secretario de la Gobernación, William Villafañe, el 26 de enero, el presidente de la junta de gobierno y la presidenta interina de la UPR le informaron sobre la necesidad de iniciar el proceso de búsqueda y consulta para la selección de un presidente en propiedad para la UPR.

Hace tres días, Freytes, desmintió al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, sobre los requerimientos de información de La Fortaleza que la casa de estudios habría incumplido.

Según Freytes, el funcionario, “erróneamente” informó que la UPR incumplió con los requerimientos de información que le hizo en diciembre pasado el ya extinto Comité de Transición de la Administración Entrante. Agregó que Rosario Cortés también informó, “otra vez erróneamente”, que la institución educativa no ha provisto la información que se le ha requerido para la preparación del plan fiscal a ser presentado a la junta de supervisión fiscal para ajustar su presupuesto.

“El trabajo realizado y la actitud asumida por el liderato en la UPR en la atención de todos los requerimientos que ha hecho el gobierno, no corresponden de forma alguna con lo que, de forma irresponsable, errada y faltando a la verdad, fueron las expresiones vertidas por voz de este funcionario de la oficina del gobernador”, acotó entonces.

Freytes había criticado también la falta de comunicación entre La Fortaleza y otras agencias del gobierno.

La presidenta interina se había defendido y asegurado que la UPR respondió a todas las peticiones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), primero evaluando el contenido del Commonwealth of Puerto Rico Financial Information and Operating Data Report for December 2016, en lo que concernía a información relacionada a la UPR, y más recientemente, en el desarrollo de un borrador de plan fiscal para la institución.

Recordó también ese día que bajo su administración, el equipo de trabajo de la UPR y el personal de AAFAF, que dirige Gerardo José Portela Franco, han colaborado “en el mejor ánimo de examinar de forma responsable alternativas para atender los ajustes de 300 millones requeridos por la junta”.

Tras abrir la polémica, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, insistió en que Freytes no había divulgado la información requerida para poder trabajar en el plan fiscal y la exhortó “a que dedique sus esfuerzos a trabajar por la universidad en vez de mentirle al pueblo”.

Rosario Cortés contó en aquella oportunidad que hace casi tres semanas la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) había estado solicitando la información sobre los ajustes que tiene que hacer la UPR en sus finanzas y “consistentemente se han negado a entregar lo que se conoce como el ‘working spreadsheet’, que detalla específicamente las partidas que tendrán un impacto con el ajuste fiscal”.

El funcionario sostuvo que “la realidad es que la presidenta interina de la UPR se rehúsa a cooperar con la administración para trabajar el plan fiscal de la universidad”.