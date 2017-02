Fortaleza pide a integrantes de la Junta de Gobierno UPR no renuncien

El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario le pidió el viernes a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que no renuncien a sus puestos como supuestamente ocurrirá en la reunión que tendrán a las cinco de la tarde.

“Si lo hacen estará en sus manos que la Junta de Control Fiscal (JCF), administre la UPR”, dijo Rosario en conferencia de prensa.

Según Rosario, al momento, el Gobierno no cuenta con suficiente información para culminar el Plan Fiscal de la universidad del estado y tampoco cuentan con tiempo suficiente para hacer los nombramientos. Los integrantes de la Junta de Gobierno de la UPR, tendrían que pasar por el proceso de confirmación en el Senado.

El Plan Fiscal con el recorte de 300 millones de dólares, en dos años, se supone se entregue este 28 de febrero.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares catalogó como un acto de abandono y posibilidad de encubrimiento por parte de la saliente rectora interina y los renunciantes rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Abandono total de la Universidad de Puerto Rico y puede llegar hasta encubrimiento. Porque sabemos en la Universidad hay un sinnúmero de cosas que todavía no han salido a la luz como las Becas Presidenciales. ¿No le está curioso a usted que, en un mismo día, a apenas horas que van a hacer una propuesta, a días que se tiene que someter un plan fiscal, abandonan su deber ministerial? Esto es el acto de irresponsabilidad más grande, y orquestado, porque esto no fue a lo loco, si fueron tantas personas, fue orquestado”, dijo Rosselló Nevares en entrevista con WPAB 550 y CyberNews.

“Esta gente tuvieron la oportunidad, se les pidieron los datos en la transición, no los otorgaron, se les pidió desarrollar un plan fiscal, no lo asumieron y se fueron, abandonaron el barco de la Universidad que tanto profesaban amar”, añadió.

En cuanto a los pasos a seguir, el primer ejecutivo dijo que asumirán control de la UPR.

“Yo creo que la Junta (de Gobierno de la UPR), va a decidir presidente o presidenta. Yo fui catedrático auxiliar y profesor adjunto de la Universidad y yo respeté la autonomía universitaria, la respeté, por eso no intervine, y ellos abandonaron el barco. Vamos a tomar acción por el bien de Puerto Rico”, continuó.

En cuanto a los recortes mencionados de 300 millones de dólares para la UPR, Rosselló Nevares contestó que “tienen que haber recortes o aumentos en ingresos. Y ya yo he hablado de esto”.

“El estado siempre va a defender el acceso a la educación de aquel que no pueda pagar, el que no pueda pagar yo me voy a garantizar que puedan tener esa matrícula cubierta, ahora bien, el que pueda pagar va a tener que pagar”, afirmó.

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Celeste Freytes González, presentó a la Junta de Gobierno su renuncia irrevocable al puesto que ocupó en sustitución del despedido Uroyoán Walker Ramos efectiva el lunes, 20 de febrero.

La catedrática estuvo en controversia con funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quienes la acusaban- al igual que a los integrantes de la Junta de Gobierno- de no proveer la información requerida sobre la situación fiscal de la UPR.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz, agradeció la gestión que realizó Freytes González. Indicó que próximamente la entidad se reunirá para designar quién ocupará la presidencia interina de la UPR, en lo que inicia el proceso para la selección de un presidente en propiedad.

Sin embargo, con la renuncia de Freytes González, los rectores del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentaron en la noche del jueves sus renuncias, algunos de manera inmediata y otros hasta finales del mes de febrero.

En un comunicado conjunto, los profesores mencionaron que “rechazamos que se sacrifique más a la UPR mientras otras corporaciones y estructuras gubernamentales no dan un paso al frente, ni se les exigen los recortes draconianos que se le han requerido a una institución que ha probado ser vital en el desarrollo de nuestro país. En el momento en que el país más necesita de su Universidad y de ampliar las oportunidades para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a ella, le dan un golpe que amenaza su viabilidad. No es sensato ni justo que, en estos momentos, se amenace su existencia. Repudiamos la insistencia de pagar la deuda pública a expensas de la Universidad.

Llegado este momento, creemos que toca al Ejecutivo llenar las vacantes de la Junta de Gobierno. Como universitarios y ciudadanos responsables hemos intentado cumplir el mandato de reducir el presupuesto institucional, pero no podemos avalar una propuesta que atenta contra la educación superior pública. Por tal razón, nos unimos a la señora Presidenta y presentamos nuestra renuncia irrevocable”, expresaron los rectores Noel Aymat Santana, rector Recinto de Ciencias Médicas; María de los Ángeles Castro Arroyo, rectora interina, Recinto de Río Piedras; José Encarnación González, rector interino, Recinto de Humacao; Margarita Fernández Zavala, rectora, Recinto de Bayamón; John Fernández Van-Cleve, rector, Mayagüez; Otilio González Cortés, rector, Arecibo; Moisés Orengo Avilés, rector, Carolina; Doris Torres Negrón, rectora Interina, Ponce; Raquel Vargas Gómez, rectora, Utuado; Nelson Vera Hernández, rector, Aguadilla.

