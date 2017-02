No procesan manifestantes contra cenizas de carbón en Peñuelas

La jueza Aurea Cruz del Tribunal de Primera Instancia, sala de Guayanilla decidió el jueves no someter el caso por desacato y violaciones a la Ley 22 de Tránsito contra 42 manifestantes en contra del depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.

“Anteriormente se había acordado para que se sometieran los casos en el día de hoy, me informaron que no se sometieron los cargos en el día de hoy, pero la juez indicó que, hoy sería el último día para radicar los casos, si no los radicaban en el día de hoy se les había ido el tiempo por lo tanto la ciudadanía quedaba libre de irse”, manifestó el licenciado Martín González, quien defendió a los manifestantes durante el proceso judicial, en entrevista con WPAB 550 y CyberNews.

De paso, el abogado repudió el uso de recursos del estado para arremeter contra los manifestantes. “Yo creo que es una vergüenza que se esté utilizando los recursos del estado para perseguir a una comunidad que defiende la salud y el ambiente”, añadió González.

Por su parte, la portavoz de los manifestantes en contra del depósito de cenizas de Peñuelas, Yanina Moreno calificó la determinación judicial como una victoria para el pueblo.

“Es una victoria más para el pueblo y para demostrar que aquí hay gente valiente dispuesta a luchar por el ambiente y la salud. Ninguna compañía, con todo el dinero que tengan puede prevalecer ante la justicia divina y la justicia del pueblo”, expresó Moreno.

Los manifestantes fueron arrestados por la Policía de Puerto Rico el pasado 23 de noviembre. Esa mañana, poco más de 50 camiones lograron entrar al vertedero EC Waste y depositaron los residuos producto de la quema de carbón procedente de la planta Applied Energy Systems (AES) de Guayama.

Entre los arrestados, figuró la exsenadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.