Duerme en la cárcel imputado de asesinato de enfermero de Isabela

Un joven de 18 años fue imputado el miércoles, del asesinato del enfermero José Luis Alers Rodríguez, ocurrido la semana pasada en Isabela, y al no prestar la fianza de dos millones de dólares que le fue impuesta por el juez Rafael Ramos, fue ingresado a la Cárcel Las Cucharas de Ponce.

En la noche del miércoles, agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla radicaron las denuncias contra Gabriel Ruiz González, de 18 años, residente de ese municipio, por los delitos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, apropiación ilegal y violación a la Ley 8 de Protección Vehicular

Los hechos que se le imputan a Ruiz González ocurrieron el pasado martes, 7 febrero, en horas de la madrugada, en una residencia del barrio Galateo Alto de Isabela. Supuestamente utilizó un cuchillo para ultimar al enfermero de 50 años, en la residencia de un anciano a quien este último cuidaba hacía dos años.

Tras el asesinato, supuestamente se apropió de una guagua equipada con aditamentos especiales para ser utilizada por una persona con limitaciones físicas. La guagua pertenece a un maestro a quien Alers Rodríguez brindaba servicios durante el día, como asearlo, llevarlos a la escuela y a citas médicas.

El agente Juan Acevedo, supervisado por el teniente Carlos Peña Acevedo, Director de la citada División, en coordinación con el fiscal, Juan Ramos, presentaron la prueba ante el juez Ramos en el Tribunal Superior de Aguadilla, quien determinó causa para arresto contra el imputado.

Trascendió que Ruiz González es vecino de Jardines de Guerrero de Aguadilla. Confidencias habrían llevado a la detención del joven, quien supuestamente conocía al enfermero hacía varios meses. Pudo surgir una discrepancia entre ambos el día de los hechos, mencionó el oficial de la Policía.

“Nosotros a este momento, a esta etapa de la investigación no tenemos, no podemos decir que fue un crimen de odio. No obstante, nosotros continuamos con la investigación, nosotros vamos a corroborar. Ninguna investigación termina cuando se somete un caso, hay que corroborar y demás pero hasta este momento no lo tenemos”, indicó el teniente Peña Acevedo al ser cuestionado por la petición pública de parte de la comunidad LGBTT de que se investigue como un crimen de odio.

La Vista Preliminar, fue señalada para el martes, 28 febrero 2017, ante el Tribunal de Aguadilla.