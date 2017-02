Cámara pone ojo en aseguradoras advantage

El presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, no descartó referir a las autoridades federales a las aseguradoras de planes advantage que incumplan con los servicios.

La Resolución 56, de la autoría del representante Morales, busca realizar una investigación exhaustiva sobre los planes médicos Medicare Advantage (MA), Triple-S Advantage, Inc., MCS Advantage, Inc., los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la organización Aveta, Inc. y sus subsidiarias en la isla, Medicare.

La primera vista pública de la medida se celebró ayer y el representante Morales espera la comparecencia de más deponentes, mientras dijo a Metro que busca acción inmediata.

“Lo único que se pretende es investigar posibles actos que estén cometiendo las aseguradores con los proveedores y beneficiarios. Hemos por años escuchado quejas, que son continuas. El patrón se repite en toda la isla. Es ver qué se está haciendo mal, ver si se está cometiendo fraude por parte de las aseguradoras, para nosotros entonces, en los casos que sean necesarios, presentar legislación para enmendar errores”, explicó Morales en entrevista con este diario. “Si encontráramos algo, no tengan duda alguna de que vamos a referir esto a donde tengamos que referirlo”, agregó el legislador, reconociendo que están en juego fondos federales.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, planteó que el problema general de las aseguradoras de planes advantage son “las tácticas para quedarse con dinero y no pagarles a proveedores y no rendirles servicios a los pacientes”.

Igualmente, en la vista pública se expuso que muchas de las aseguradoras con contratos con proveedores, en ocasiones, cancelan contratos o hacen revisiones de tarifas sin consultarlas, los cambios promueven una limitación de servicios y las aprobaciones y pagos de las facturaciones de los médicos tardan meses.

En la isla, unas 450,000 personas son beneficiarias de los planes advantage.

A juicio de Ramos, las movidas que se denuncian de las aseguradoras afectan también la disponibilidad de los médicos y especialistas porque, al segmentar las redes regionales y las preferidas, cambian los deducibles. Esto hace que los pacientes se muevan a consultar médicos de las redes preferidas, cuyos deducibles son menores. “Es limitar servicios”, dijo Ramos.

El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, señaló que no puede juzgar de antemano las denuncias hechas contra las compañías aseguradoras. “Nosotros los ayudamos a ellos, pero ellos no nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, si nosotros favorecemos que ellos reciban más dinero y cabildeen en Washington, pues nosotros queremos que eso represente mayores y mejores servicios al paciente y al proveedor”, estableció en declaraciones a los medios luego de la vista pública.

Entretanto, también se incluiría en la investigación que se apruebe y se solicitaría además la rendición de cuentas del Comisionado de Seguros como entidad. “Todo tiende a indicar que no están auditando y no fiscalizan”, apuntó el representante Morales.

En la próximas vistas públicas comparecerá la Comisión de Seguros, el Procurador del Paciente, la Administración de Seguros de Salud y las aseguradoras.

Proveedores o pacientes pueden escribir a comisondesalud@camaraderepresentantes.org.

Argumento de la resolución de la Cámara

La Resolución 056 busca ordenar la realización de una investigación exhaustiva sobre los planes médicos Medicare Advantage (MA), los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la organización Aveta, Inc. y sus subsidiarias en la isla, Medicare y Mucho Mas (MMM), PMC Medicare Choice y MSO of Puerto Rico Inc.

Según se detalla en la medida contenida en tres páginas, el informe que se rinda de la investigación deberá contener la viabilidad y necesidad de implantar herramientas antifraude con tecnología de avanzada, remedios afirmativos para erradicar el uso indebido de los servicios y beneficios, de tal forma que redunde en que las tasas de pagos de los planes como Medicare Advantage sean equivalentes a las de Estados Unidos.