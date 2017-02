Presidenta interina UPR asegura que Ramón Rosario miente

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Celeste Freytes, reaccionó a las expresiones del secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, al asegurar que no son correctas.

“Es necesario que la Universidad de Puerto Rico ofrezca al país información correcta sobre sus gestiones siempre, pero más aún en un momento donde su propia viabilidad está amenazada. La información que ofreció ayer el licenciado Ramón Rosario es falsa. Queremos pensar que denota una falta de comunicación entre Fortaleza y las otras agencias del gobierno”, expresó Freytes en declaraciones escritas.

En la tarde de ayer, trascendió que el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, quien informó que la UPR incumplió con los requerimientos de información que le hizo en diciembre pasado el ya extinto Comité de Transición de la Administración Entrante.

Rosario Cortés también indicó que la Universidad no ha provisto la información que se le ha requerido para la preparación del plan fiscal a ser presentado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para ajustar su presupuesto.

Sin embargo, la presidenta interina sostuvo que la UPR ha respondido a todas las peticiones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), “primero evaluando el contenido del Commonwealth of Puerto Rico Financial Information and Operating Data Report for December 2016, en lo que concernía a información relacionada a la UPR, y más recientemente, en el desarrollo de un borrador de plan fiscal para la institución”.

Explicó que bajo su liderato, el equipo de trabajo de la UPR y el personal de AAFAF, que dirige Gerardo José Portela Franco, “han colaborado en el mejor ánimo de examinar de forma responsable alternativas para atender los ajustes de $300 millones requeridos por la JSF. Esto ha incluido continua comunicación entre el personal de la presidencia de la UPR mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos , además de múltiples reuniones y mesas de trabajo”.

Entre estos encuentros mencionó que hubo conversaciones con Gerardo Portela, Director Ejecutivo de AAFAF, Pedro Soto, Director of Financial Strategy, Alejandro Camporreale, Chief Operating Officer, Lic. Mohammad Yassin Mahmud, Director of Federal Affairs, María González, consultora de AAFAF, y con el equipo de McKinsey & Co., consultores de la JSF, Will Stelpflug, Paras Bhayani, Todd Wintner.

“Previo a estas incidencias, y contrario a lo que informa el señor Rosario, durante la vigencia del Comité de Transición, la presidenta interina de la Universidad asistió, sin reparos, a la vista de transición según requerido, y, además, respondió a todos los requerimientos de información solicitados por el liderato de dicho comité, Elías Sánchez, y el propio señor Rosario”, expresó Freytes.

Los esfuerzos de acercamiento para conocer las premisas de lo requerido por parte de los distintos oficiales del Gobierno han ocurrido a instancias de la Presidencia de la UPR. Explicó que se concertaron citas con varios oficiales de gobierno, además de los representantes de AAFAF; se han sostenido reuniones con el secretario de la Gobernación, William Villafañe, quien confirmó que la comunicación debía continuar siendo a través de AAFAF; con la Secretaria de Educación, Julia Keleher, para iniciar la conversación sobre iniciativas de colaboración entre el DEPR y la UPR; y con Christian Sobrino, Presidente del BGF, con quien hay una reunión pautada para los próximos días.

En la reunión con el Secretario de la Gobernación, el 26 de enero, el presidente de la Junta de Gobierno y la presidenta interina de la UPR informaron sobre las razones para iniciar al proceso de búsqueda y consulta para la selección de un presidente en propiedad para la UPR.

Además, solicitaron acción del gobernador para que se efectúen con prontitud los nombramientos a varias vacantes en la Junta de Gobierno de la UPR. “Ello permitiría que la UPR cuente con el liderato gerencial necesario y con un organismo rector de la UPR establecido conforme a ley, que lleve a cabo la supervisión general del funcionamiento de la institución, apruebe directrices para regir la orientación y el desarrollo, y apruebe el presupuesto de la UPR, incluyendo los ajustes que surjan por la adopción de un plan fiscal que se establezca respecto a la UPR. Hasta el momento no se ha efectuado ninguno de dichos nombramientos a la Junta de Gobierno”, declaró.

Reiteró que junto a su equipo de trabajo “han actuado diligentemente en la discusión de posibles alternativas para un ajuste de la envergadura que representa la suma de $300 millones que se ha exigido. Ello respetando los espacios de diálogo necesarios y reclamados por la comunidad universitaria”.

Los representantes electos oficialmente de los más de 62,000 estudiantes universitarios, y los representantes de más de 10,000 empleados docentes y no docentes, han sido convocados para escuchar, evaluar y opinar. Ha sido una consulta abarcadora, pero más que nada abierta al diálogo y a la reflexión libre de pasión o prejuicios.

“El trabajo realizado y la actitud asumida por el liderato en la UPR en la atención de todos los requerimientos que ha hecho el Gobierno, no corresponden de forma alguna con lo que, de forma irresponsable, errada y faltando a la verdad, fueron las expresiones vertidas por voz de este funcionario de la oficina del Gobernador”, dijo Freytes.