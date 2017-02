Fortaleza dice que UPR no coopera con el Gobierno

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, denunció que la Universidad de Puerto Rico (UPR) no ha respondido a las solicitudes de información del Ejecutivo y tampoco ha presentado su plan fiscal.

A juicio del funcionario, la administración de la UPR “no ha cambiado” desde el proceso de transición de Gobierno.

“La actitud de solicitar información y no contestarla. Durante el proceso de transición, primero entendían que a pesar de tener el 10% del presupuesto Fondo General de fondos públicos no tenían que someterse al escrutinio de una transición para informarle al pueblo de Puerto Rico en qué han gastado el dinero y cuáles son sus planes para atender lo que se avecina para la Universidad de Puerto Rico”, manifestó Rosario ante preguntas en la rueda de prensa en la Mansión Ejecutiva.

Rosario recordó que en el proceso de cambios de Gobierno, “se le pidieron documentos y al día de hoy no los han entregado. Esa actitud no ha cambiado”.

El licenciado señaló que a la fecha no ha recibido el plan fiscal de la UPR que establezca los ajustes recomendados por la Junta de Supervisión Fiscal federal. El ente federal recomendó un considerable recorte de unos $300 millones. No obstante, la administración dijo estar abierta a considerar otros reajustes para que el impacto no recaiga sólo en un aumento en la matrícula.

“No nos han contestado los requerimientos de información que les hemos hecho y han demostrado un patrón de no cooperar con la nueva administración y de no estudiar y presentar un plan fiscal para presentar los retos grandes que tiene la Universidad de Puerto Rico con el contexto de una Junta de Supervisión Fiscal”, agregó Rosario.

Según mencionó en entrevista previa con Metro el secretario de la Gobernación, William Villafañe, próximamente el gobernador Ricardo Rosselló estaría considerando ocupar las cinco vacantes disponibles en la Junta de Gobierno en la UPR. Igualmente, indicó que pronto debería comenzar la selección del nuevo presidente en funciones.