Rivera Schatz la emprende contra empleado de emisora

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz la emprendió ayer, miércoles en sus redes sociales contra una persona, a quien identificó como “empleado de WKAQ”.

“Hoy un empleado de WKAQ utilizó su programa para insistir en su obsesión y obstinación personal conmigo. Yo siempre lo he ignorado porque pienso que es una persona de muchos complejos. Entiendo los problemas de personalidad e identidad que ese empleado pueda tener y por eso no le presto atención. Hoy, sin embargo, llegó al extremo de inmiscuir a mi familia e hizo insinuaciones de que “sabe algo” pero que no lo quiere decir. Que lo diga y deje de hablar tanta tontería”, fue parte del escrito que publicó el legislador en su cuenta de Facebbok.

Además, el líder novoprogresista le preguntó a la mencionada estación de radio si “permitirían que un empleado suyo encubra y oculte algún acto ilegal o antiético de un funcionario público? ¿O es que en ánimo de buscar “rating” permiten que un empleado suyo difame libremente? ¿Así son ustedes?”.

Varios cibernautas apuntan que Rivera Schatz se refiere al licenciado y analista político Jay Fonseca.



Lee el estado completo aquí: