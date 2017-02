¡Ternura! Niña combate su enfermedad cantando

A través de la página de Facebook “Prayers and Love for Leah”, la madre de la pequeña ha publicado los progresos de la enfermedad. El caso se ha vuelto viral en redes sociales y miles de personas desmuestran su apoyo. En videos recientes la valiente Leah se muestra estable y cantando alegremente, el video cuenta con más de 2 millones de reproducciones. En la publicación la madre comenta: “Ella es una vencedora. Choque séptico, Dos trasplantes de médula ósea, enfermedad de injerto vs. huésped y 325 días fuera de casa en el hospital.”