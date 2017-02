JGo reclama a la JCF que la ayuden a conseguir dinero para P.R.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, sostuvo que la Junta de Control Fiscal (JCF) debe ayudarla para conseguir fondos federales para la isla. Además, los exhortó a que apoyen las medidas que ha presentado para favorecer el área de la salud que beneficia a los puertorriqueños.

“La Junta debería estar atendiendo asuntos más importantes en este momento como lo es allegarle fondos al gobierno de Puerto Rico en el caso del Obamacare. Yo no he visto una sola carta de la Junta al presidente de la Cámara federal pidiéndole que respalden, tan siquiera, las medidas que yo he radicado para que se les alleguen 1.5 millones de dólares a la isla y están pendiente a la chavería en la legislación local”, dijo la expresidenta de la Cámara de Representantes en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Esta agregó que la JCF tiene que tener medidas para el desarrollo económico local. “Una de esas áreas es que no perdamos una asignación y que tengamos una asignación recurrente en el área de salud que al final del camino va a evitar que el gobierno tenga que sacar del dinero del presupuesto ordinario para cumplir, como es en mi caso, la tarjeta de salud”.

González Colón invitó a los miembros de la JCF a unirse a sus reclamos. “Ya hay cuatro medidas radicadas por esta servidora, sobre este asunto en específico y si no quieren enviarle una comunicación al presidente de la Cámara o al liderato legislativa…. No ha habido una gestión afirmativa. Sin embargo, estamos pendiente a que el gobierno haga recortes en la Universidad de Puerto Rico, que recorte dinero en contratos cuando el propio gobierno ha recortado en el gasto y las contrataciones. Yo no veo a la Junta buscando asegurar fondos que tienen procedencia federal para la isla”.